La periodista famosa que traicionó a El Trece y se fue a Telefe

La periodista Mariana Brey decidió dar un giro en su carrera: la periodista de espectáculos abandona El Trece para incorporarse a Telefe. El pase de Brey a Telefe fue confirmado por el periodista Ángel de Brito. El conductor de LAM y Bondi Live anunció que la expanelista de Socios del Espectáculo se unirá al equipo de A la Barbarossa, el programa matutino conducido por Georgina Barbarossa.

"Cambio de canal, Mariana Brey se suma a lo de Georgina Barbarossa. De las mañanas de El Trece a las de Telefe", publicó el conductor de LAM en sus redes sociales. La especialista en espectáculos es una de las tantas periodistas que cambiaron de canal en 2025.

El pase de Mariana Brey de El Trece a Telefe fue confirmada por Ángel de Brito. Fuente: X @angeldebritook.

Tras varios años en El Trece, Brey apostó por un nuevo desafío profesional. En su debut en Telefe, compartirá pantalla con figuras como Pía Shaw, Gastón Trezeguet y Nancy Pazos. Su llegada al ciclo de Georgina Barbarossa refuerza el programa de la mañana de Telefe.

Al tiempo que se incorpora a Telefe, Mariana Brey sigue firme en C5N. Es parte del panel de Duro de Domar, programa que conduce Pablo Duggan. Además, será co-conductora junto a Diego Brancatelli de una nueva temporada de Indomables, por la misma señal.

Mariana Brey se reencontrará en Telefe con una antigua "enemiga"

El pase de Mariana Brey de El Trece a Telefe supone no solo un desafío profesional para la periodista de espectáculos. También es un reto personal. Es que en A la Barbarossa se reencontrará ni más ni menos que con Nancy Pazos, con quien compartió panel en LAM y con quien tuvo varios cruces mediáticos.

"Ningún compañero de trabajo me condiciona", respondió Brey, tajante, al ser consultada por esta situación en una reciente entrevista con el sitio Primicias Ya. La periodista de Duro de Domar dejó en claro que se va de El Trece en muy buenos términos: "En El Trece crecí mucho en estos años y estoy agradecida, siempre me tienen en cuenta y me ofrecen trabajo, pero es necesario cambiar, probar cosas nuevas y trabajar con otros equipos".

Mariana Brey compartirá programa en Telefe con Nancy Pazos. Fuente: Instagram @breymariana.

Mariana Brey celebró su pase a Telefe y dijo que dará lo mejor de sí para colaborar con su nuevo programa: "Desde hace un tiempo a esta parte mi carrera profesional está llena de desafíos y resolví asumir un desafío más entre tantos otros. Estoy comprometida y agradecida con la propuesta de Telefe. Conozco a todo el equipo, incluso a muchos de producción. Pía Shaw y Paulo Kablan son mis amigos. Ya trabajé con ellos y los adoro", reflexionó la periodista.