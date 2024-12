La conocida periodista de C5N que se sinceró sobre el motivo por el que se fue del programa de Jorge Rial

Los cambios de conductores y periodistas en los programas son una constante en la televisión argentina, y así como en muchas ocasiones se trata de pases de una pantalla a otro canal, en otras los desplazamientos son internos. Tal es el caso de Mariana Brey, quien en febrero de este año dejó de ser parte de Argenzuela para sumarse al panel de Duro de domar, que también se emite por C5N. Y ahora, tras una serie de especulaciones, la comunicadora explicó por qué decidió irse del programa de Jorge Rial.

Si bien en un comienzo algunas fuentes sostuvieron que la baja de Brey del ciclo de Rial había sido por los constantes roces con sus compañeros, especialmente con Diego Brancatelli, según lo que ahora aclara la periodista, el motivo de su cambio no tuvo que ver con rispideces con el equipo de Argenzuela.

Mariana Brey aclaró los tantos sobre su pase de Argenzuela a Duro de domar. Foto: Instagram @breymariana.

Consultada por Ángel de Brito en Bondi Live sobre la razón por la que decidió bajarse del envío de Jorge Rial, Mariana Brey puntualizó: "¿Por qué me fui de Argenzuela? Porque el canal me había hecho la propuesta de hacer Duro de Domar. Incluso me la hizo durante el año 2023 y en 2024 dije 'puedo hacer y me quedé'".

Mariana Brey aclaró la razón de su salida del programa de Jorge Rial

En tanto que sobre su permanencia en C5N, pero en otro programa, Brey contó sobre su decisión consensuada con Rial: "Lo charlé con Jorge esto, me super apoyó y consideramos que era lo mejor para mí".

Pero además, Mariana Brey reconoció que otro motivo que determinó su cambio de ciclo en C5N estuvo relacionado con su vida privada. "Viste que muchas veces adapto el laburo, más allá de que me tiene que gustar hacerlo y un montón de cosas que se ponen en juego, también que yo lo pueda adaptar a la funcionalidad de la familia y de mis hijos", explicó la periodista desestimando las versiones de tensión con Jorge Rial y sus compañeros de Argenzuela.