Los horribles comentarios que Michelle Trachtenberg recibía meses antes de su muerte por su apariencia física: "¿Por qué tienen que odiar?"

Este miércoles al mediodía se dio a conocer la triste noticia de la muerte de Michelle Trachtenberg. La actriz recordada por sus roles en "Gossip girl" y "Buffy la cazavampiros" fue hallada muerta en su departamento con apenas 39 años de edad. Trachtenberg se había alejado de los medios en sus últimos años de vida, pero se mantuvo activa en las redes sociales. Allí, la estadounidense fue víctima de más de una ola de "hate" por su apariencia física.

Trachtenberg actuó desde los tres años, comenzando en anuncios publicitarios hasta que saltó al estrellato durante su adolescencia. Películas como "Sueños sobre hielo" y "17 otra vez" la cementaron como una estrella recordada por su belleza al igual que su carisma. Lamentablemente, esto significó que cualquier cambio a su aspecto físico fuera criticado en plataformas como Instagram. Un año antes de su fallecimiento, la actriz decidió responderle a sus "haters".

La respuesta de Michelle Trachtenberg a las críticas por su aspecto

El 17 de enero del 2024, Trachtenberg compartió una foto junto a la estrella de "Mini espías" Alexa Peña Vega. En los comentarios, una cuenta manifestó preocupación por el cambio físico de Michelle Trachtenberg: "Michelle, te ves enferma. ¿Estás bien?". La respuesta de la actriz fue rotunda: "Explícame cómo me veo enferma. ¿Perdiste un calendario y no te diste cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38. Qué triste que dejes un comentario así".

Las selfies de Michelle Trachtenberg que recibieron mensajes de odio. Foto: Instagram @michelletrachtenberg

En los días siguientes, Trachtenberg compartió más selfies con su cara visible, y escribió: "Recientemente recibí varios comentarios sobre mi apariencia. Nunca me he sometido a una cirugía plástica. Estoy feliz y saludable. Fíjense en ustedes mismos, los que odian". Junto a una foto sin maquillaje, la intérprete agregó: "Dato curioso. Esta es mi cara. Ni desnutrición, ni problemas. ¿Por qué tienen que odiar? Consíganse un calendario".

¿Cuál fue la causa de muerte de Michelle Trachtenberg?

La repentina noticia de su muerte elevó varias preguntas sobre la causa de muerte de Michelle Trachtengerg. La actriz fue hallada muerta en su departamento de Nueva York por la policía, quienes respondían a un llamado del 911. Sus representantes confirmaron la muerte a la prensa local y pidieron respeto por su familia y cercanos, pero no confirmaron los motivos de su fallecimiento.

Las fotos más recientes de Michelle Trachtenberg. Foto: Instagram @michelletrachtenberg

Mientras se espera la palabra oficial de la policía, una fuerte hipótesis surgió vinculada a la salud de Trachtenberg. Según el portal de noticias estadounidense TMZ, algunas fuentes policiales confirmaron que la actriz podría haber sufrido complicaciones debido al rechazo de un trasplante de hígado que recibió el año pasado.