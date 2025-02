Revelaron la posible causa de muerte de la actriz Michelle Trachtenberg

El pasado miércoles 26 de febrero, se conoció la triste noticia del fallecimiento de Michelle Trachtenberg. La actriz tenía 39 años y fue hallada sin vida por su madre a las 8 h (horario de Estados Unidos) en One Columbus Place, un edificio ubicado en el Central Park South de Manhattan.

Nacida el 11 de octubre de 1985 en Nueva York, Michelle se destacó tanto en el cine como en la televisión. Harriet la espía; Buffy la cazavampiros; Gossip Girl, son algunos de los proyectos más recordados de la actriz.

La última imagen que la actriz compartió en Instagram. Créditos: Instagram Michelletrachtenberg.

Asimismo, Trachtenberg recibió varios premios y nominaciones a lo largo de su carrera: en 1997 ganó el Premio Artista Joven por Harriet la espía; en 1998 el mismo premio, pero por su participación en Meego; mientras que en 2007 se llevó el premio por "Actriz revelación" en el Sarasota Film Festival por su papel en Beautiful Ohio.

El deceso de la artista le fue confirmada por fuentes policiales al medio estadounidense The New York Post, señalando que la muerte de la actriz no era investigado como sospechosa.

Kim Cattrall y Michelle en el film "Ice Princess", del año 2005. Créditos: X @notgwandalupe.

En las últimas horas, comenzaron a salir a la luz detalles sobre las posibles causas de muerte de Michelle Trachtenberg. Según el portal de noticias estadounidense TMZ, algunas fuentes policiales confirmaron que la actriz podría haber sufrido complicaciones debido al rechazo de un trasplante de hígado que recibió el año pasado.