Esteban Trebucq le pidió perdón a Lali Espósito y se despegó del sistemático ataque de Javier Milei a la cantante

Integrado al streaming de Bondi Live, Esteban Trebucq reveló que le pidió perdón a Lali Espósito, por haberse sumado a un despectivo mote con el que en reiteradas ocasiones Javier Milei llamó a la estrella pop. De esta manera, el periodista optó por despegarse del sistemático ataque del presidente a la cantante, y dejó en claro su punto de vista.

Durante un pase con Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno en la mencionada plataforma, Esteban Trebucq aseguró que "banca" a Lali Espósito por tomar posición sobre Javier Milei. "Se la juega, dice 'no, no me gusta este gobierno'. Está bien, está buenísimo. Que se banque después lo que le digan", comenzó el comunicador.

Luego Trebucq reconoció: "La descalificación no me gusta. A mí el tema de 'Lali depósito' no me gusta. Yo cometí un error y le pedí disculpas porque le pregunté al presidente, porque había sido noticia que Lali estuvo en el balcón de la marcha (refiriéndose a la movilización organizada por el colectivo LGBTQI+ en contra de los dichos de Milei en Davos). Yo lo entrevisto el lunes, tenía recontra actualidad la pregunta. Yo en vez de preguntarle por Lali Espósito, hablando en forma atolondrada como soy, dije 'Lali depósito'. Bueno, entonces él después dice Ladri depósito'".

Esteban Trebucq se disculpó con Lali Espósito tras descalificarla

Aceptando que sumarse al desagravio de Javier Milei hacia Lali Espósito fue un error, Esteban Trebucq remarcó: "Yo ahí le pedí disculpa a ella porque es incorrecto lo dije, está muy mal lo que dije".

Recientemente, además de los reiterados dardos a la estrella pop, el presidente también sumó a María Becerra a su lista de escarnio.