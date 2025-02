Atilio Veronelli y el dolor más grande que tuvo en su vida: "La impotencia más absoluta"

Este domingo, el mundo del espectáculo se puso de luto por la noticia de la muerte de Atilio Veronelli, recordado por sus roles en "Casados con hijos", "Los simuladores" y una larga carrera teatral. Con apenas 65 años de edad, la salud del artista estaba comprometida hace tiempo, con el propio Veronelli hablando de su muerte años atrás. En medio de la tristeza por su fallecimiento, resurgió el recuerdo del dolor que el actor no superó nunca en su vida.

Una de las últimas entrevistas que dio Atilio Veronelli antes de morir por insuficiencia cardíaca fue con "Implacables" por Canal 9, donde los periodistas de espectáculo volvieron a emitir partes de la charla. "Por dentro se supone que estoy hecho pelota. Totalmente. Pero yo no le doy bola a eso. Yo hago todo lo que me dicen los médicos, las pastillitas que me dieron me las tomo una detrás de la otra, pero hay dos cosas que no asumo: ni mi estado de salud ni mi edad", comentó el humorista en septiembre del año pasado.

El dolor que nunca superó Atilio Veronelli

Después de escuchar las palabras de Veronelli, Daniel Gómez Rinaldi compartió una dura reflexión: "Yo creo que un padre no puede superar la muerte de un hijo. Eso también lo acompañaría hasta el día de hoy". La conductora del ciclo, Susana Roccasalvo, afirmó el sentimiento de su compañero, teorizando sobre el posible efecto que tuvo sobre la salud del actor: "La muerte de su hijo lo devastó. Nadie se recupera, pero algunos, físicamente…".

En 2011, Carlos Veronelli sufrió un terrible accidente de moto que lo dejó internado de urgencia por 11 días, y finalmente se cobró su vida. Tenía 18 años de edad. Su padre se aferró a la esperanza de su recuperación hasta el último minuto.

"Carlos está con 99% de posibilidades de no salir de esta, pero yo me aferro al 1% que tiene para salir. Mientras le funcione el corazón, yo tengo esperanzas", declaró a Diario Libre Atilio Veronelli, despedido por Esmeralda Mitre en un emotivo posteo este domingo 23 de febrero.

Las graves denuncias de Atilio Veronelli por la muerte de su hijo

El dolor de perder a su hijo también se profundizó con la indignación del actor hacia el conductor de la moto, quien lo abandonó después del choque. "En el peor de los casos la peor condena que podría darle por el homicidio culposo es entre 3 y 5 años y que es de cumplimiento condicional. Lo único que estoy pidiendo... ya ni siquiera es que lo encierren. Pido estar en un juicio en donde en la cara se le diga: 'vos lo abandonaste…'", expresó entre lágrimas Atilio en 2014, durante un diálogo con "Intrusos".

Atilio Veronelli falleció a los 65 años. Foto: Instagram @atilioveronelliok

A Veronelli lo sobreviven sus otros cuatro hijos: Vera, Alexia, Valentino y el pequeño Octavio Alejandro, nacido en 2018 producto de la relación del actor con una médica ginecológica llamada Karina. El amor por los niños acompañó al actor durante toda su vida, hasta el último momento: el último posteo de Atilio Veronelli fue un pedido de ayuda para Felipe, un bebé de 8 meses que necesita urgentemente un transplante de corazón.