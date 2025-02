Mirtha Legrand filosa contra una de sus invitadas: "¿Te hiciste algo?"

Mirtha Legrand se encuentra en una gran plenitud, la diva que hoy está de cumpleaños protagonizó un tenso momento con Luisa Kuliok quien fue una de las invitadas a la última "mesaza" que se celebró en Mar del Plata. La conductora le preguntó si se había hecho algo en la cara y causó sorpresa en la actriz.

La Chiqui la interrumpió mientras estaba hablando y le expresó: "Estás muy bien fisicamente... ¿Vos te hiciste algo en la carita?", fue la pregunta que hizo estallar de risas a los demás invitados y obviamente que Luisa se tomó de la mejor manera la consulta de Mirtha.

"No me hice nada... Mi maquillaje me ayuda y la luz de acá te ayuda mucho, gracias", respondió la actriz ante la pregunta al hueso que le realizó la diva de El Trece en pleno programa. Luego de este momento, Luisa contó que se encuentra muy feliz por ser abuela y sostuvo que "eso es lo que me revive".

En las redes sociales el momento se volvió viral, ya que trajo al recuerdo la pregunta que le hizo la conductora años atrás a Fernanda Herrera: "Quién la operó, quién le hizo la carita", fue la pregunta que soltó La Chiqui en aquel recordado programa que quedó marcado por esa situación.

La picante pregunta de Mirtha Legrand a Luisa Kuliok:

Ante esta pregunta, Herrera respondió en aquel momento que "tengo la nariz hecha, la punta de la nariz y las lolas", fue contundente. Fue allí donde Mirtha retrucó fuertemente: "Ah, entonces de nacimiento es parecida a la Alfano, es preciosa Graciela Alfano", cerró la diva.