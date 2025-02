La inesperada baja que tuvo El Trece en Mañanísima y se fue antes de que terminara el programa: "No pensé que..."

El Trece está en un delicado proceso de transición, a la espera del estreno de nuevos programas en marzo y sufriendo una caída en el rating de sus noticieros que encendió la alarma en sus estudios. En medio de esta vorágine, el canal se tuvo que despedir inesperadamente de una de sus panelistas más exitosas, quien realizó una emotiva despedida en la reciente emisión de "Mañanísima".

El magazine de actualidad de Carmen Barbieri está pautado para salir del aire a principios del mes que viene, una de las varias cancelaciones en El Trece que trajo el cambio en la grilla de 2025. Una de las periodistas que trabaja en el ciclo, sin embargo, no pudo esperar a despedirse con el resto del equipo y anunció su partida este viernes por la mañana, explicando el polémico motivo que aceleró su partida del canal del solcito.

Estefi Berardi se despidió de "Mañanísima" en el vivo de El Trece

Se trata de Estefi Berardi, la panelista encargada de la sección de espectáculos en el programa de la capocómica. La comunicadora rompió su propia primicia al final del programa, y no pudo contener su emoción. "Estoy con una sensación en la panza desde hace varias noches. No pensé que iba a llegar este día en el que me despidiera de 'Mañanísima' después de 5 años", confesó a sus compañeros y audiencia.

"Va a ser un duelo para mí porque fueron muchos años en un mismo lugar. Recuerdo como si fuera ayer que estaba pasándola mal, como todos, en pandemia. Un bajón porque se me habían caído varios programas que tenía cuando me llegó un mensaje de Coco Fernández para ofrecerme este lugar junto a Carmen", recordó Berardi, quien compartió grandes novedades del espectáculo en "Mañanísima" como los detalles del robo de More Rial a panelistas de "LAM".

Cómo reaccionó Carmen Barbieri a la despedida temprana de Estefi Berardi en El Trece

La periodista reveló que no quiso despedirse de Carmen Barbieri en el programa anterior, a pesar de saber que la conductora estaría ausente este viernes, porque "iba a llorar y a ella tampoco le gustan las despedidas". "Hablamos mucho por teléfono, me dijo 'no llores, no te pongas mal que esto es así, mañana te volvés a encontrar'", confesó Berardi, antes de agradecer a la madre de Fede Bal por ayudarla a crecer profesionalmente.

La foto con la que Estefi Berardi se despidió de Mañanísima. Fuente: Instagram @estefaniaberardi

La especialista en chimentos si se despidió con mucha emoción del resto del panel: "Soy una afortunada de compartir con ustedes. Fueron mis grandes maestros, unos profesionales del carajo. Estos 5 años me hicieron sentir en familia y crecer no sólo como profesional sino como persona", les aseguró. Para cerrar, reveló que abandona "Mañanísima" antes de su cierre porque recibió una nueva oferta laboral que le trae conflictos de horario: se trata de "Los Profesionales", el nuevo programa de Flor de la V en Canal 9 donde Berardi será panelista.