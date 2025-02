Los que se fueron, los que cambian y los que regresan: así quedará conformada la grilla de programación de la televisión abierta desde marzo

Marzo es un mes clave para los canales de la televisión abierta. Las señales llevarán a cabo modificaciones en sus grillas de programación con el objetivo de engrosar sus audiencias. El Trece, Telefe, El Nueve y América sacan a la cancha nuevos programas con figuras en busca del tan ansiado rating.



El primer gran cambio del 2025 vino de la mano de las señales periodísticas por cable con la movida entre La Nación+ y A24 en una pulseada donde algunos migraron y otros quedaron. Mientras que Luis Novaresio, Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, dejaron su antigua señal, La Nación+ sumó figuras como Pablo Varsky, el respondable de la primera hora de la tarde.

Nueva grilla: El Trece juega fuerte con Viviana Canosa y Guido Kaczka



El regreso de Viviana Canosa a la TV abierta argentina es una de las grandes novedades del 2025. La conductora tendrá su programa en la pantalla de El Trece. Suma su voz a los convulsionados tiempos políticos que se viven en el país. El programa de Viviana se suma a la nutrida competencia de ciclos de actualidad.

Viviana Canosa conducirá por El Trece Viviana en Vivo. Inicia en marzo. Fuente: captura TV.





Viviana en Vivo saldrá de lunes a viernes las 14:45, con un panel compuesto por Gabriel Levinas, Damián Rojo, Débora D’Amato, Pampa Mónaco y Mariano Roa. El canal del solcito volverá a contar con Guido Kaczka como figura estelar de la tarde. El histórico conductor presentará el reality show The Quiz With Balls y Ahora Caigo, aunque sus fechas de estreno aún no están confirmadas. Se estima que ambos programas debutarían pasada la quincena inicial de marzo.



Otro de los grandes cambios de El Trece a partir de marzo es la salida de Carmen Barbieri. Mañanísima dejará su horario a "Mujeres Argentinas" que estrena el 10 de marzo con la conducción de María Belén Ludueña y un panel conformado por Silvia Fernández Barrios, Evelyn Von Brocke, Liliana Franco, Amalia Guiñazú y Valentina Salezzi.

María Belén Ludueña debuta en El Trece en marzo con Mujeres Argentinas. Fuente: Instagram @mariabelenluduena.

Telefe mantiene su liderazgo en la producción de realitys. El canal de las pelotas volverá a emitir desde marzo MasterChef Celebrity. El reality de cocina regresa con una nueva temporada, aunque resta por definirse quién o quiénes estarán en la conducción.



En América TV, Pamela David cambiará de horario y conducirá su ciclo desde las 08:00, mientras que Lape Club Social, con Sergio Lapegüe y un panel conformado por Marina Calabró, Mauro Szeta, Leo Paradizo, Mica Lapegüe y el Bicho Gómez, debutará el 5 de marzo a las 10:00.

El histórico conductor que dejó TN tras más de tres décadas en el canal intentará llevar a la pantalla de América un magazine basado en La Biblia y el Calefón, el histórico programa de Jorge Guinzburg del que Lape fue integrante hasta la muerte del conductor, ocurrida en 2007.



El Nueve también trae novedades. Qué Mañana, con la conducción de Julián Weich, regresará con una propuesta renovada. El canal suma a una estrella sin igul: Flor de la V. La exconductora de Intrusos estará al frente de "Los Profesionales de Siempre". Se verá de lunes a viernes desde las 13:00.



El caso de la TV Pública también se aclaró luego de las controversias y versiones cruzadas que había en torno a la señal estatal. Guillermo Andino debutará con un magazine matutino a las 10:00, acompañado por un panel integrado por Carlos Ruckauf, Guido Záffora, Gustavo Kuffner, Carlos Arbía, Locomotora Oliveras y Germán Marcucci.