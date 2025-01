Carmen Barbieri rompió el silencio tras el polémico final de su programa: "Estoy muy..."

Ángel de Brito días atrás lanzó una bomba que resonó muy fuerte en el mundo del espectáculo. Es que el programa de Carmen Barbieri finalizará su ciclo en El Trece y el conductor contó detalles: "portazo, llanto abogado, Pablo Codevilla, Adrián Suar. Terminó en escándalo la salida del ciclo de Carmen Barbieri".

"Fue muy sorpresivo. Hoy, después del programa, Pablo Codevilla la llamó a Carmen para una reunión. Esto, de alguna manera, se sabía, porque el abogado y mánager de Carmen, volvió rajando de Pinamar: porque evidentemente ella ya sabía que algo se venía. No se sabía exacto, pero sí sospechaban que el canal quería otra cosa, no quería que siga Mañanísma", agregó Laura Ubfal.

Finalmente, la tan esperada palabra de la principal protagonista llegó. En Intrusos fueron a buscar a Carmen Barbieri quien no tuvo problemas y frenó para charlar sobre el tema: "Yo estoy muy bien porque entiendo como es esto, porque hace 50 años que trabajo de esto", comenzó.

Luego, expresó: "Lo que empieza termina y a veces termina abruptamente, a veces con tiempo, a veces te la ves venir y a veces no", sostuvo. También comentó que "no me enojé, yo no di portazos como están diciendo... Al contrario, estoy muy contenta con el canal y con los productores".

La palabra de Carmen Barbieri tras el abrupto final del programa en El Trece:

"Ahora... Hay que salir a buscar laburo", subrayó en medio del "despido" de El Trece. La periodista le preguntó si era algo que ella esperaba y allí fue contundente: "No porque yo siento que el programa que hacemos es un muy buen programa", además de esto apoyó la llegada de Belén Ludueña.