La condición que Yuyito González debe cumplir si quiere volver con su programa de televisión

Yuyito González se encuentra en Estados Unidos de viaje, pero en Argentina ya se discuten los primeros detalles de su regreso a la televisión. En medio de los recientes rumores de ruptura con Javier Milei, se conoció que la mediática tiene confirmado su regreso a "Empezar el día" por Ciudad Magazine, pero que las autoridades del canal le plantearían una dura condición antes de que pueda volver al aire.

Gracias a su relación con el presidente de Argentina, la última temporada del magazine de actualidad que conduce estuvo repleta de momentos virales, como la canción que cantó Javier Milei al final de su entrevista en el ciclo y las picantes confesiones de la "primera dama" sobre su relación. Sin embargo, su romance con el mandatario también recibió duras críticas, como la que emitió Baby Etchecopar contra Yuyito González en El Trece.

Yuyito González solo podría volver a su programa siguiendo esta dura condición

Según informó Juan Etchegoyen en "Desayuno Americano", las autoridades de Ciudad Magazine no aprecian este nivel de exposición y le harían un pedido muy especial a Yuyito González cuando regrese de su viaje: "Ella vuelve en marzo o abril, no se sabe todavía, al mismo canal. Lo que me dijeron a mí es que el canal busca que haya menos presencia de Milei en el programa. Los muñequitos chau, a mi me dicen eso, y el tema del monólogo hablando de su vida con Milei... Yo no sé hasta cuándo".

Yuyito González llegó a abandonar un móvil para no hablar de Javier Milei, por lo que está evitando responder las preguntas en relación a su pareja durante sus recientes apariciones mediáticas. En el programa de América TV, teorizaron que se trata de una estrategia para evitar polémicas en un año electoral. "Está re coacheada, era hora", aseguró Josefina Pouso.

¿Qué dijo Yuyito González sobre la presencia de Javier Milei en su programa?

En una reciente charla con Infobae, la conductora resaltó con alegría el efecto que tuvo la presencia de su novio en "Empezar el día". "El programa, con el amor, con el entusiasmo y con todo lo que generaba y que además a él le gustaba también esa posición, le encantaba, le daba alegría, se transformó como en un reality. La apertura mía era como una editorial de un reality, de una novela", analizó.

La entrevista de Yuyito González a Javier Milei en su programa. Foto: Captura Ciudad Magazine

González también reconoció que su cercanía a Javier Milei le trajo problemas: "Hubo más o menos cinco o seis personas del medio que no voy a nombrar porque no hace falta, pero que las tengo completamente identificadas, que me mataron, literalmente trataron de boicotearme por todos los lugares habidos y por haber, lo cual a mí me fortaleció muchísimo. Me hizo sentir más exitosa, más enamorada, porque era tal, era tanto el ataque que a mí me generaba fuerza. Me divertía muchísimo. A él le encantaba".