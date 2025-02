En medio del escándalo de Javier Milei, Yuyito González armó las valijas y se fue a Estados Unidos: las fotos

Amalia Yuyito González y Javier Milei protagonizaron en su momento el romance del año luego de que el mandatario se separó de Fátima Flórez. Lo cierto es que ambos se encuentran muy enamorados, pero en las últimas horas la periodista viajó a los Estados Unidos y el viaje se hizo en medio del escándalo por la criptomoneda $LIBRA.

Ángel de Brito presentó en LAM la información y si bien comenzó como los famosos "enigmáticos" las pistas que fueron dando en el programa daban claramente a entender que se trataba de la pareja del presidente de Argentina. Quien la criticó fuertemente fue Yanina Latorre, la panelista no se guardó nada al ver las imágenes de la conductora comprando.

"Está en una tienda que es muy de abajo allá", comenzó contando Pepe Ochoa respecto a las fotos que mostraron en el programa de América. Luego de la información que brindó el panelista, Yanina se encargó de salir con los tapones de punta y liquidar sin filtro a la conductora de "Empezar el Día".

"Declaró que fue a trabajar... Reina no tenés visa de trabajo, te vas a meter en un quilombo y lo vas a meter en un quilombo al presidente", comenzó diciendo la panelista. Pepe Ochoa siguió contando la información y contó que se encontraba acompañada de una amiga.

Las fotos de Yuyito González en Estados Unidos:

El panelista se encontraba hablando con la persona que le brindó las imágenes, quien además reveló una actitud negativa de la primera dama cuando le fue a pedir una foto: "Cuando me acerqué a pedirle foto, me dijo que no", cerró el panelista. De esta manera, Yuyito se alejó de la polémica en la que quedó inserto Javier Milei por la escandalosa entrevista.