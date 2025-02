La impactante mentira que Ángel de Brito deschavó sobre Cuestión de peso y puso en jaque a El Trece

En el aire de "LAM", Ángel de Brito expuso una inesperada mentira de El Trece que involucra a su ciclo más polémico. El conductor, que recientemente reveló la millonaria deuda de Belén Francese, apuntó contra el canal donde debutará Viviana Canosa con su nuevo programa y contó la verdad detrás de los desafíos de adelgazamiento que se llevan a cabo en "Cuestión de peso".

El histórico reality de nutrición volvió a emitirse por el canal del solcito este año, y reunió a una nueva camada de personas con problemas de obesidad para ayudarlos a bajar de peso. Además de las estrictas dietas que deben seguir, los participantes son sometidos a desafíos físicos para asegurar que estén realizando el ejercicio necesario para mejorar su salud. Sin embargo, Ángel de Brito reveló que estos ejercicios no son lo que parecen.

La verdad sobre "Cuestión de peso" que reveló Ángel de Brito

El momento se dio cuando De Brito y sus angelitas charlaban sobre el impactante video del accidente de L-Gante en cuatriciclo. "Yo hoy pasé por acá en una plaza y me crucé con los de 'Cuestión de peso', a cuatro de los chicos. Adultos, más que chicos", comentó el conductor antes de sorprender con una revelación: "Estaban grabando como que hacían gimnasia".

Ante la sorpresa de sus panelistas, el conductor de "LAM" reiteró su información: "Caminaban tres pasos, así no van a adelgazar nunca. Caminaban tres pasos y cortaban". De ser cierto, la revelación de Ángel de Brito pondría en cuestionamiento varios episodios del reality de El Trece, donde se pudieron ver a sus participantes luchando para completar los ejercicios que les proponen los especialistas.

En la última temporada del ciclo de dietas, los participantes fueron vistos caminando alrededor de los barrios de Buenos Aires. "Antes iban a los jardines de Palermo, ahora ni allá van", comentó divertida Ximena Capristo. "Ya no se puede creer ni en 'Cuestión de peso'. ¿Bajarán de peso en serio o cambiarán la balanza?", preguntó Yanina Latorre. "Y, no sé. Lo que vi hoy me generó sospecha", cerró, siempre picante, Ángel de Brito.

"Cuestión de peso" estará sufriendo un desplazamiento en la grilla de El Trece en los próximos días, independientemente de la veracidad de sus desafíos. El canal planea mover al reality hacia la tarde, para darle su espacio en la programación del mediodía al nuevo magazine de Viviana Canosa.

Ángel de Brito disparó contra Marina Calabró y Rolando Barbano por su pase en A24

Días atrás, el conductor de "LAM" se cruzó fuertemente con una de sus nuevas compañeras, llegada en un pase de LN+ con A24: Marina Calabró. La periodista y su pareja quedaron en el ojo de la tormenta después de un incómodo pase al aire del canal informativo de América TV, donde recordaron el desliz de Rolando Barbano al no incluir a su novia en los agradecimientos por su Premio Martín Fierro de la radio.

Pepe Ochoa informó desde la cuenta de Twitter (ahora X) del "Ejército de LAM" que la conductora había abandonado el estudio llorando después del bochornoso intercambio. El tuit fue desmentido categóricamente por Calabró, quien fue durísima con Ángel de Brito y su equipo: "Nada más lejano a mí que el sentimiento de humillación, y nada que pase al aire con Rolando me pone en ese lugar porque está todo consensuado".

En su propia cuenta de X, Ángel de Brito respondió a un comentario de Barbano en el mismo pase, donde el periodista de policiales asegura tenerle una fobia a "las cámaras de LAM". "No te preocupes, Rolando Barbano, que las cámaras de LAM no te buscan más. Seguí humillando a esta pobre mujer, sigan con su show patético", disparó De Brito.