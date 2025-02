Daniel Agostini contó detalles de las famosas sábanas donde "hizo el amor" que sorteó una famosa revista y reveló un dato impensado: "No son..."

Daniel Agostini conquistó el corazón de miles de mujeres argentinas a principios de los 2000, en la etapa más recordada de su carrera como cantante de música tropical. Las fanáticas del artista supieron admirar tanto su talento como su aspecto físico, a tal nivel que llegaron a sortearse sus objetos más íntimos. Sin embargo, el cantante reveló un secreto sobre la recordada anécdota que dejó atónito a Sebastián Wainraich.

En una reciente emisión de "La noche perfecta", el programa de El Trece que conduce el conocido humorista, Agostini recordó la edición de la revista "Ritmo Tropical" que sorteó las sábanas donde "hizo el amor". "Esto me costó... ¿Qué decir? ¡Toda la vida! Desde siempre me están boludeando con esto", se lamentó el cantante, antes de hacer una confesión que sorprendió al conductor del ciclo.

La verdad sobre las sábanas donde "hizo el amor" Daniel Agostini

"¿No te avisaron antes de que iban a hacer eso?", quiso saber Wainraich. "¡Claro! Yo sabía. Conscientemente les dije: 'sí, hace, total es un gancho'...", reconoció el cantante de música tropical. Fue entonces que Agostini decidió terminar con el mito y confesó: "¡No son las sábanas reales, chicos!", provocando la furiosa reacción los presentes. "¡No! ¡No nos mates la ilusión!", se quejó el locutor Bebe Sanzo.

La polémica con las sábanas de Daniel Agostini volvió a los medios gracias a la reaparición de Rosa Hoyos, la ganadora del sorteo en Ritmo Tropical que se llevó a casa las sábanas del artista. En una entrevista digital con la creadora digital Cecilia Orson, la fanática contó cómo se llevó el gran premio: "En la revista venía para completar y participar, y cuando mis hijas me dijeron 'mami saliste sorteada' no lo podíamos creer".

A recordó el día que conoció a su ídolo: "Fui con las dos nenas mías y el estaba solo en ese momento. Se sacó la foto, nos dio un beso a cada una y me dijo 'Rosa, te llamás como mi mamá'". Acto seguido, Rosa mostró las codiciadas sábanas de seda roja que todavía conserva con mucho cariño: "Así como me la dio la habré usado dos veces. La tengo intacta", aseguró.

A pesar de no ser la única confesión que escuchó Sebastián Wainraich en su programa, la revelación de Daniel Agostini fue sin duda una de las más sorprendentes. El cantante de música tropical recordó el episodio con algo de vergüenza pero muchas sonrisas, y cerró su aparición en el ciclo de entrevistas cantando en vivo uno de sus hits más recordados: "La ventanita".

La sorprendente revelación de Alejandra Maglietti que impactó a Sebastián Wainraich

Daniel Agostini no fue el único que tuvo que recordar un episodio vergonzoso en "La noche perfecta". La panelista de "Bendita" Alejandra Maglietti también participó del ciclo de entrevistas y tuvo que enfrentarse a una picante pregunta por parte de Sebastián Wainraich: "¿Es verdad que hiciste una vez una dieta anti flatulencias?", quiso saber el conductor al inicio del ciclo.

"No podemos arrancar así", suplicó la panelista entre risas, antes de responder la pregunta: "Es que no la hice una vez, la hago toda la vida. En un momento estaba un poco incómoda con una situación que estaba pasando, imagínensela, fui al médico y me recomendó una dieta libre de FODMAPs (NdR: grupo de carbohidratos que se encuentran en algunos alimentos y que pueden ser difíciles de digerir)".

"Hace años que no me tiro un gas. Ese problema desapareció de mi vida, ya no es un problema para mí", sostuvo la mediática, una confesión que más adelante se ganaría la asqueada reacción de Eduardo Feinmann en su programa de radio. "Ahí estamos poniendo en nuestro streaming el título: 'Alejandra Maglietti sorprendió al contar cómo es su dieta antiflatulencias' ¿Hace falta? 'Hace años que no me tiro un gas' ¿Hace falta contarlo?", se quejó el conductor al aire de Radio Mitre.