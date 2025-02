Acusan a la China Suárez de pelearse con La Joaqui por un impactante motivo: "No le gustó..."

Durante mucho tiempo, la China Suárez y La Joaqui se mostraban como amigas inseparables, tanto en las publicaciones de las redes como en eventos, pero en los últimos meses dejaron de aparecer juntas, y esto hizo que todos comenzaran a pensar que algo se había roto entre ellas. Los rumores de un posible distanciamiento comenzaron a crecer cuando Yanina Latorre contó que se habían separado por un impactante motivo.

Días después, la cantante visitó el ciclo Patria y Familia de Luzu TV y jugó a asignar frases de sus canciones a diferentes figuras públicas. Al ver la frase "La que puede, puede y la que no critica", no dudó en señalar a la protagonista de Linda. Entre risas, el estudio reaccionó y le pidieron explicaciones, pero ella optó por no profundizar en el tema y este gesto avivó aún más las sospechas de su alejamiento con la China.

¿Por qué acusan a la China Suárez de pelearse con La Jaoqui?

Según trascendió en LAM, el motivo detrás de esta separación de caminos no estaría únicamente relacionado con un hombre. La panelista Yanina Latorre reveló que la China Suárez le había ofrecido su casa a La Joaqui para celebrar el cumpleaños de su hija, pero al ver a los invitados no quedó conforme con la situación. Al parecer, algunos de los presentes no fueron de su agrado, lo que habría generado una incomodidad entre ambas.

“La China le hizo un cumpleaños a La Joaqui y se lo festejó en la casa. Fueron todos y terminó todo mal, porque se ve que la China te invita y te dice: ‘Yo te presto la casa para que festejes tu cumpleaños’, pero te condiciona. Cuando llegó, no le gustó la cantidad de gente que llevó, ni alguna calaña; algunas personas, los invitados de La Joaqui, y medio que se abrió”, aseguró la angelita.

Además, en el estudio de América se mencionó que el rapero Ecko habría influido en la distancia entre ellas. La Joaqui lo eligió en el juego del programa como destinatario de una de sus letras, lo que muchos interpretaron como una indirecta. Pese a esto, ella negó que su vínculo con la China se haya roto por este motivo.

La versión de La Joaqui sobre la supuesta pelea con la China Suárez

Antes de que Yanina Latorre pudiera intervenir, en LAM se transmitió una entrevista a La Joaqui, quien habló sobre su vínculo con la China Suárez. Con firmeza, la cantante desmintió los rumores de una supuesta enemistad: "No, no es verdad. No estoy peleada con la China. Simplemente, no me veo hace mucho porque estamos haciendo otras cosas", explicó.

Luego, comentó por qué hace tiempo que no se ven: "Yo estoy centrada en mi música, ella en la actuación. Cada una tiene su propio círculo de amigos, pero no hubo ningún conflicto. A veces, no sabemos alejarnos sin causar una ruptura. El afecto sigue, pero ya no compartimos las mismas cosas"

Por último, cuando le preguntaron si había algo pendiente por hablar con la actriz, respondió: "No, nada. Siento que a la gente le encanta que todas las mujeres sean enemigas, pero no es mi caso. El respeto después de una relación es todo. Eso habla de la calidad humana de una persona".