Jonatan Viale confesó qué le dijo Santiago Caputo después de interrumpir la entrevista con Javier Milei

Luego del gran revuelo que generó la filtración de un fragmento que no salió al aire de la más reciente entrevista que Javier Milei le brindó a Jonatan Viale, donde se pudo ver a Santiago Caputo interrumpiendo la nota en un momento adverso para el mandatario; el conductor reveló qué le dijo el asesor presidencial tras el escandaloso momento.

Este martes, Viale hizo un descargo a través de una comunicación telefónica con sus compañeros de Radio Rivadavia, y horas más tarde reapareció en TN con un alegato grabado en el que se defendió de las contundentes críticas que recibió por parte de quienes lo tildaron de "ensobrado".

Si bien Jonatan Viale reconoció en su programa televisivo ¿La ves? que su error fue no haber tenido la "firmeza necesaria" para imponerse sobre Santiago Caputo, el periodista se esforzó por dejar en claro que jamás ha recibido dinero de ningún gobierno.

Tras la controversia, Viale contó que Caputo se comunicó con él para pedirle disculpas por haber interrumpido la entrevista con Milei. El comunicador se lamentó porque consideró que la nota contuvo preguntas jugadas e incómodas, y que finalmente lo que más trascendió fue la instancia de la irrupción del asesor presidencial.

Jonatan Viale reveló qué le dijo Santiago Caputo tras irrumpir en la nota con Javier Milei

“En la última pregunta, se metió Santiago Caputo. Porque Milei, en un momento, dice que iba a consultar al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sobre el caso cripto. Caputo se da cuenta de que está incurriendo en un error, que no podía preguntarle nada al ministro de Justicia por que no es su abogado. Caputo comete una grosería. Se mete de la nada, corta la nota y le dice algo a Milei. Acepté sacar esa parte. Me equivoqué. Mi error es que me faltó firmeza para mandarlo a la mie+ a Caputo”, explicó en TN Jonatan Viale sobre la irrupción de uno de los funcionarios de confianza de Javier Milei.

En tanto que sobre lo que le escribió Santiago Caputo, el conductor confesó: “Me dijo que le eche la culpa de todo. No sé, qué se yo. Ya no sirve... siendo que el tema por el cual entró Caputo era absolutamente banal. Y eso me da una calentura, porque vos decís ‘hubo 60 minutos antes tremendos y nadie agarró eso’. Nosotros dejamos pasar lo de Caputo porque era absolutamente irrelevante”.

Por último, Jonatan Viale le recomendó a Javier Milei en alusión al escándalo con Santiago Caputo: "Le recomiendo al presidente que piense bien su entorno; se lo digo de corazón. Quiero que le vaya bien. Tendrá que repensar si esa gente que tiene alrededor le hace bien o le hace mal. Capaz es un genio. Debe ser un genio. Pero la soberbia te liquida”.