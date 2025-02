Escándalo: Fabián Gianola le inició juicio a la Asociación Argentina de Actores y reclama una cifra millonaria

En el año 2019 Fabián Gianola fue denunciado por abuso sexual, quienes radicaron las dos denuncias fueron Viviana Aguirre y Fernanda Meneses. Finalmente en el año 2023 el actor fue sobreseído de las causas y de esta manera la Justicia falló a su favor, por esta razón él estuvo alejado de los medios de comunicación por un largo tiempo.

En el mes de marzo de este año, Fabián visitó a Carmen Barbieri y en ese momento confesó que "Lo que viví fue muy difícil, yo estuve siempre a disposición de la justicia. Nunca me fui del país a pesar de las acusaciones. A mí se me violaron mis garantías constitucionales", sostuvo.

En las últimas horas, se conoció la noticia de que Fabián Gianola demandará a la Asociación Argentina de Actores por 600 millones de pesos y dio las respuestas de por qué tomó la decisión. El actor reveló que a él los suspenden cuando se dan por enterados que le dictaron la falta de mérito en la causa que lo tenía como principal apuntado.

"Me enteré por la televisión y hace un año que estamos pidiendo que me levanten la suspensión y no ocurre", confesó. Además, dejó en claro que "está en la causa (que se levante la suspensión) y nos siguen rebotando y no nos conceden el levantamiento de la suspensión.

La palabra de Fabián Gianola:

Fabián dejó en claro también que a causa de esto perdió muchos trabajos y confesó que no hubo pedido de disculpas por parte de la Asociación Argentina de Actores: "Hay un grado de intencionalidad grave conmigo", subrayó el actor respecto a la situación que lo llevó a demandar a la Asociación.