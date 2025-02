Habló el abogado de Emily de Love is Blind y dio escabrosos detalles de la relación amorosa con Santiago: "Fue un año de sometimiento"

El caso de la participante de "Love is blind", el reality de Netflix conducido por Wanda Nara, que denunció a su pareja por violencia de género llegó a la Justicia. Tras compartir los escalofriantes detalles de su calvario, Emily Ceco accedió a ser representada por el abogado Roberto Castillo, quien este viernes por la mañana brindó detalles exclusivos sobre la causa y aseguró que el público todavía no conoce lo peor del vínculo entre Emily y su marido, Santiago Martínez.

Emily de "Love is blind" denunció violencia de género públicamente en el programa de streaming "Bondi Live" y su relato conmovió a Cinthia Fernández, pareja de Castillo: "Estábamos yendo a Capital y Cinthia me muestra la entrevista que le hicieron ustedes. Cinthia es una persona que sufrió violencia, se conmovió mucho y lo primero que me dijo fue '¿puedo ponerte a disposición de ella?'. Yo le dije que sí y nos pusimos en contacto", contó el letrado durante su comunicación con Pepe Ochoa en el mismo canal digital.

El abogado de Emily de "Love is blind" reveló que aún no se sabe lo peor de su historia con Santiago

Castillo, quien se encontraba con Emily mientras la joven se realizaba una pericia médica, sostuvo que el caso es "muy evidente" y su cliente tiene las pruebas necesarias para lograr una condena. Sin embargo, el abogado descubrió en su entrevista con la denunciante que el episodio de violencia física relatado no es el más preocupante: "Hay una serie de manifestaciones que me hizo a mi que son gravísimas, y más allá del relato de ella tiene pruebas de absolutamente todo. Fue un año de sometimiento".

Sobre la carátula del caso, Roberto Castillo explicó: "Para mí, la calificación fue una tentativa de homicidio. Ella recibió una asfixia, tiene hematomas en el cuello, durante cinco a siete minutos de ser asfixiada ella tuvo instintos de defensa que hicieron que esto no fuera un femicidio". El episodio la dejó no solo con la herida evidente en el ojo, sino también con moretones en las piernas y los brazos.

Santiago y Emily se casaron por civil en "Love is blind". Foto: Instagram @santunahuel

Sin entrar en detalles, el letrado también aseguró que existieron episodios previos de sometimiento que ni los padres de Emily, que condenaron a Santiago en redes sociales, conocen: "Una situación puntual es que le veo el teléfono que tiene, un teléfono un tanto viejo, entonces le pregunto y me dice 'yo tenía otro teléfono, pero en una situación el lo que hizo fue agarrar mi teléfono, porque yo le hice una manifestación sobre un mensaje, y lo estalló contra la pared. Y ella eso me lo contó como si fuera algo normal".

La violencia se habría extendido al plano económico, con Santiago evitando que su esposa utilice el dinero que ambos recibieron de Netflix por "Love is blind" para reemplazar el celular destruido: "Cuando lo iba a comprar acá, me decía 'no, lo compramos cuando viajemos'. Cuando lo iba a comprar en el viaje me decía 'no, porque tenemos gastos para la casa', entonces él le decía que estaba a disposición ese dinero pero en realidad siempre imponía su voz sobre la suya", cerró.

Qué dice la denuncia por violencia de género de Emily a Santiago de "Love is blind"

En su cuenta de Twitter (ahora X), el panelista de "LAM" Fede Bongiorno compartió la denuncia penal de Emily, con su permiso. En el texto se repite lo que la mujer de 31 años reveló en su entrevista: "El sábado a las 4 horas, momento en que estaban juntos hizo indiferencia de ella. Que estaban juntos en su habitación, que ella se acercó a abrazarlo. Su esposo comenzó a referirle insultos y a denigrarla como mujer".

De acuerdo con el relato, Santiago ahorcó y agarró del brazo a su pareja, dejándole una grave herida en el ojo que no quiso que se tratara. "Tras estos hechos, Santiago le clamó perdón de lo que había hecho y le pidió que se recostaran juntos en la cama. Que ella accedió a recostarse con el denunciado pero por el temor no durmió. Que al día siguiente, en horas de las mañana tras despertar ambos en la habitación, Martínez le rogaba que lo perdone".

Finalmente, el texto sostiene que Emily "solicita la restricción perimetral, reintegro de sus pertenencias y cese de hostigamiento a Martínez Santiago", ya que la joven se vio obligada a abandonar su domicilio y los gatos que vivían con ella para escapar de la angustiante situación. En su entrevista con Bondi, la exparticipante del reality confirmó que recibió un botón antipánico y la denuncia penal está en curso.