Lali Espósito atendió a Javier Milei, lo ubicó en un punto clave y lo tildó de "delirante"

Lali Espósito le respondió de maneera contundente a Javier Milei, luego de que el presidente la atacara tanto a ella como a María Becerra, la máxima estrella de la música popular argentina.

En diálogo con un móvil de Puro Show (El Trece), Lali defendió a su colega al sostener: "Yo la banco a muerte. Sí, es una laburante. Una número uno, récord de gente que la va a a ver. Una capa total, re laburadora". Luego, la cantante ubicó a Milei en el punto clave de que un mandatario no puede arremeter contra una figura del mundo artístico como si estuviera en igualdad de poder. "Primero, aclaremos que somos personas. Somos ciudadanos y humanos de a pie", remarcó Espósito.

En tanto que cuando el cronista le preguntó a Lali Espósito si logró encontrarle la vuelta a los sistemáticos dardos de Javier Milei, la artista respondió: "No, es espantoso y está mal. Está muy mal que pase esto pero bueno, yo voy para adelante. Creo que siempre soy respetuosa. Es raro que me saquen de mis casillas".

La contundente respuesta de Lali Espósito a los ataques de Javier Milei

Sobre una reciente entrevista en la que una vez más Milei la mencionó de manera despectiva, Lali retrucó contundente: "Al pedo me nombra porque, siendo el Presidente, imagino que tenía mucho para decir. La verdad es que están pasando tantas cosas que es rarísimo que tenga ganas de mencionarme a mí, que soy una cantante. Pero bueno, él tendrá sus motivos para hacerlo. A mí sus motivos no me interesan. Yo sé quién soy, no me gusta estar en boca de un primer mandatario de esa manera, con falacias y cosas que son feas y violentas. Pero bueno, es una época en la que se va contra eso, contra algunos discursos de odio, contra formas de mier* de dirigirse al otro".

Por último, cuando le consultaron por el beligerante posteo que Javier Milei compartió sobre María Becerra, Lali Espósito concluyó tajante: "Un delirio me parece. Un delirante pero bueno, acá estamos. María es una campeona y, cuando pasa algo así, te limitás a estar tranquila y a entender por qué el otro necesita decir esa barbaridad de vos cuando no es cierta. Allá él y sus seguidores que tienen esa mirada de los artistas".