Revivió el escándalo: Tamara Pettinato rompió el silencio y habló sobre las declaraciones de Alberto Fernández

Seis meses han pasado desde que se filtraron los polémicos videos de Alberto Fernández y Tamara Pettinato en la Casa Rosada. Los clips en los que aparece el ex Presidente de la Nación Argentina junto a la panelista causaron un gran escándalo por los comentarios que se hacían ambos en aquellas grabaciones.

El tiempo pasó y ahora, Fernández decidió romper el silencio y explicó el contexto de aquellos videos en una nota que le dio a Jorge Fontevecchia, reviviendo toda la polémica.

El ex Presidente de la Nación Argentina explicó en una nota el contexto de las grabaciones.

"Ella me pidió un reportaje para la televisión china. (...) Le dije, 'dale, venite antes, comemos algo, y después hacemos el reportaje'. Ese día ella trabaja en el programa de Ernesto Tenenbaum (...) que esa mañana había sido despiadado conmigo", contó el ex mandatario.

"Entonces empecé a decirle, 'vas a hacer un video diciéndome que me amás, que me querés y se lo vamos a mandar para que vea que, pese a lo que él dice, vos me querés'. Ese es el sentido del video", comentó Alberto.

Esto fue lo que dijo Tamara Pettinato en A la tarde sobre las declaraciones de Alberto Fernández sobre los videos que se filtraron en agosto de 2024

Por otro lado, A la tarde buscó la palabra de Tamara tras los comentarios de Fernández. "Me enteré de todo, no te voy a decir nada", advirtió Pettinato.

"Por supuesto que me parece injusto, pero es así. O sea, estoy en esto hace mucho y lo viví desde muy chica, así que lo entiendo", expresó la panelista, remarcando el trato que recibió de los medios de comunicación.

"Está bien que explique, pero yo no me voy a sumar tampoco a hablar del tema otra vez, ya está", concluyó el tema Tamara Pettinato.