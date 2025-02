El exastro de canal América que se prepara para debutar en la TV Pública

A fines de 2022, Guillermo Andino se despidió de la conducción del noticiero de canal América tras 17 años de labor en tal pantalla, y ahora el icónico periodista tiene una inminente fecha de debut en la TV Pública.

Desde su cuenta de X, el especialista en espectáculos Moskita Muerta anunció: "Guillermo Andino con equipo confirmado para debutar el lunes 17/2 en la TV Pública de 10 a 12 Las Mañanas con Andino".

Luego, sobre el equipo que acompañará a Guillermo Andino en la TV Pública, el periodista puntualizó: "Con Carlos Arbia y Carlos Federico Ruckauf en política y economía, Germán Marcucci en policiales, Gustavo Kuffner en deportes, Guido Záffora en espectáculos y Alejandra 'Locomotora' Olivera en entrenamiento".

Guillermo Andino debuta el próximo lunes en la TV Pública. Foto: X @MoskitaMuertaOk.

En diálogo con La Nación, Andino había anticipado hace un par de meses: "Las autoridades de la TV Pública me llamaron y me dijeron que consideraban que, después de 37 años como conductor de noticieros y programas de interés general, había un consenso para que yo pudiera llegar al canal por primera vez. Me halagó mucho que me hablaran de mi imagen a nivel nacional y cómo podría servirle eso a un canal con un espíritu muy federal".

Tras casi dos décadas en canal América, Guillermo Andino está feliz por su nuevo desafío profesional en la TV Pública, y consideró un "aliciente" que la señal estatal lo haya considerado como uno de los conductores más reconocidos del país.