Esteban Trebucq publicó un escandaloso mensaje contra la marcha LGBT: "Para ellos, nunca..."

Los dichos del presidente Javier Milei en Davos contra la comunidad LGBT+ derivaron en la convocatoria a una marcha masiva el sábado 1 de febrero, una movilización que provocó la reacción de varias figuras del espectáculo y el periodismo. Después del cruce entre Luis Novaresio y Jonatan Viale por la marcha, Esteban Trebucq compartió un polémico mensaje sobre los hechos.

El comunicador, que se encuentra de vacaciones con su novia en Punta del Este, se mantiene al tanto de los escándalos políticos del gobierno oficialista, y decidió comentar sobre la marcha LGBT+. A través de su cuenta de Twitter (ahora X), el "pelado" Trebucq le reclamó al colectivo convocado por no manifestarse antes de que el mandatario libertario clasificara a los homosexuales como "pedófilos" en un foro internacional.

El reclamo de Esteban Trebucq a la marcha LGBT+ contra Javier Milei

Esteban Trebucq criticó duramente la marcha del 1 de febrero. Foto: X @trebuquero

"Se gobernó tanto para las minorías (ruidosas) que se olvidaron de las mayorías (silenciosas). No hay marchas por la inseguridad, por los laburantes o por los niños, cuya inmensa mayoría son pobres. Es cierto, los chicos no tienen lobby. No tienen ningún colectivo que los defienda. Tampoco lo hizo el peronismo. Para ellos, nunca una marcha", comenzó reclamando el periodista.

Trebucq, quien decidió permanecer en LN+ a pesar de la oferta de América TV que tentó a varios de sus colegas, cerró su mensaje apuntando contra los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández: "Los responsables de la destrucción del país todavía se creen que son el ejemplo a seguir. La mayoría silenciosa, el pueblo trabajador, votó en otra dirección. Algunos todavía no se dieron cuenta".

El reclamo de Esteban Trebucq. Foto: Instagram @estebantrebucq

Diferentes periodistas se manifestaron a favor y en contra de la "Marcha del Orgullo antifascista y antirracista" que se movilizará este sábado 1 de febrero a las 16 horas, desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Luis Novaresio se posicionó firme a favor de la convocatoria, asegurando que "la igualdad ante la ley es el principio de toda libertad" en su descargo por redes sociales.

Por otro lado, Jonatan Viale realizó un posteo en línea con Trebucq, criticando duramente la decisión de convocar a una marcha contra el gobierno de Javier Milei: "Alberto faja a Fabiola: No marcharon. Alperovich viola a su sobrina: No marcharon. Espinoza abusa de secretaria: No marcharon. Discurso de Milei en Davos: Marcha Federal Antifascista y Antirracista. Son una joda", se quejó.

Luis Majul felicitó a Esteban Trebucq y los demás periodistas que permanecieron en LN+

El mensaje de Luis Majul tras el éxodo de conductores a A24. Foto: Instagram @luis_majul

Esteban Trebucq forma parte de la lista de periodistas que permanecieron en LN+ después de un brutal mercado de pases a A24, que llevó al canal informativo de Grupo América grandes figuras como Eduardo Feinmann, Luis Novaresio y más. En un reciente posteo a Twitter (ahora X), Luis Majul celebró al nuevo equipo de La Nación + y se diferenció de la competencia.

"Gracias @alejandroalfie por destacar el esfuerzo por competir con profesionalismo y pasión de La Nación +. Sabemos que las audiencias 'no comen vidrio'. Valoran la información, y la investigación y, sobre todo, la coherencia. Nos vemos el próximo lunes antes de las 20, desde Más Nación, por La Nación+", escribió el comunicador citando un artículo que detalló los cambios en la TV para 2025.