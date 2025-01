El Pelado Trebucq ya tiene definido su futuro profesional y sorprendió a América TV: "Se arrepintió"

Los canales de televisión argentina se siguen reacomodando después de un brutal mercado de pases que trajo grandes cambios para 2025, como el regreso de Viviana Canosa en El Trece y una nueva grilla de verano en Telefe. En medio de una gran reacomodación para las emisoras más vistas del país, el inesperado movimiento de Esteban Trebucq sorprendió completamente a America TV.

A finales del 2024, se anunció que un gran número de periodistas fue tentado para dar el pase de LN+ hacia A24, el canal informativo de Grupo América. La emisora confirmó su nueva programación con Eduardo Feinmann, Luis Novaresio, Rolando Barbano y más grandes incorporaciones, entre las cuales iba a estar también El Pelado Trebucq.

Esteban Trebucq sigue cómodo en LN+. Foto: Captura LaNación+

Sin embargo, y según reveló Carlos Monti, el pase se cayó de la manera más inesperada. De acuerdo con el conductor de Net TV, Trebucq había aceptado la propuesta de A24 pero terminó tirándose para atrás: "Es más, el anunció que se iba, dicen que habría llegado a firmar el contrato con la gente de A24 y a último momento se arrepintió y volvió a LN+, esto es lo que dicen".

El propio Trebucq confirmó su permanencia en el canal de La Nación cuando habló de su complicado presente laboral en "Almorzando con Juana": "Yo tengo contrato un año más con La Nación+, por suerte, hay laburo, está re jodida la mano. Calculo que en enero me voy a tomar vacaciones. Nuestras industria está en crisis. Soy muy pesimista en cuanto al futuro de nuestra industria y nuestra profesión".

El periodista también reveló que se tomará una larga licencia de la radio en 2025, obligando a Luis Majul a cambiar la grilla de El Observador para cubrir su ausencia: "Está muy complicado. Ahora me tomé una licencia por unos meses en El Observador. Estaba toda la mañana ahí. Me tomé licencia porque no podía más. Vivía al aire. Un día estuve 9 horas al aire, no podía ni atender el teléfono. Yo tengo dos hijas", explicó el periodista.

América TV lidia con el susto de Esteban Trebucq sin problemas, pero no fue la única baja que sufrió de cara al nuevo ciclo televisivo. El canal de Juan Cruz Ávila tuvo que despedirse de Damián Rojo esta semana, quien fue tentado del panel de "A la tarde" tras recibir una tentadora oferta de El Trece para formar parte del nuevo programa de Viviana Canosa.

La nueva grilla de LN+ tras la salida de Eduardo Feinmann, Luis Novaresio y más

A diferencia del pelado Trebucq, varios de sus colegas no tuvieron dudas a la hora de firmar con América para formar parte de la nueva grilla de A24: Eduardo Feinmann, Pablo Rossi, Luis Novaresio, Antonio Laje y Marina Calabró se despidieron a fin de año del canal de La Nación para sumarse a la nueva propuesta informativa de América TV, que busca competir con TN y C5N.

Pero no todo fue pérdida para LN+ de cara al 2025. El canal recibió de regreso a María Laura Santillán para encabezar su noticiero del mediodía, y logró gestionar el pase del año con Telefe por Cristina Pérez, quien a partir de febrero estará encabezando el noticiero de la noche en directa competencia con Telefe Noticias. Así quedó su nueva grilla: