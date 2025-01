La categórica opinión de Wanda Nara sobre el presunto embarazo de la China Suárez

Luego de hacerse público el blanqueo de la relación entre Mauro Icardi y María Eugenia Suárez, ya comenzaba a correr el rumor sobre el presunto embarazo que estaría cursando la actriz, por lo que se esperaba la reacción u opinión de Wanda Nara.

Este miércoles en LAM (América TV), Pepe Ochoa dio a conocer al aire algunos pormenores acerca de el rumor del supuesto embarazo de la Suárez que habría obtenido del círculo íntimo del delantero y la actriz. "Utiliza un test de embarazo y lo pone en lugares puntuales de la casa para que las menores no solamente vean esto, sino que también Wanda se entere. Hace todo un acting", expresó el panelista del programa de chimentos.

Ángel de Brito mostró los chats que el periodista consiguió de la persona que habló con la conductora de Telefe, en el que Wanda Nara opinaba sobre el embarazo sentenciando: "No es un tema mío. Yo estoy al tanto de todo. No me interesa, a mí no me cambia si está o no".

Wanda Nara opinó sobre el presunto embarazo de la China Suárez

La relación de María Eugenia "La China" China Suárez con Mauro Icardi fue confirmada por él mismo, al publicar fotos de la actriz junto a las hijas que tiene en común con Wanda Nara.

Cabe recordar que la relación entre la Suárez e Mauro Icardi había permanecido hasta ahora sin ser confirmada por ninguno de ambos, aunque los indicios que tanto la actriz como el delantero del Galatasaray compartían en sus redes sociales, daban cuenta que tenían una historia en la que compartían momentos con los hijos que cada uno tiene con sus exparejas.