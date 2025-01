Revelaron cuál fue el detonante de la separación de Wanda Nara y L-Gante: "Tu obsesión y odio..."

Luego de que se confirmara la ruptura entre Wanda Nara y L-Gante, los diferentes portales y periodistas especializados analizaron los hechos para saber cuál fue el detonante de la separación. En ese grupo aparece Juan Etchegoyen, quien reveló detalles exclusivos de una conversación que habrían tenido el cantante y la modelo antes de fin de año.

Según el conductor de Mitre Live la decisión "no fue tomada de un momento a otro", ya que uno de los dos la venía pensando y meditando hace tiempo. "La decisión de separarse la tomó L-Gante. En pocas palabras se pudrió de todo el circo, se cansó de abrir su celular y estar en la tapa de todos los portales con Mauro Icardi, con Wanda y con temas muy delicados que se hablaron durante estas semanas" dijo el periodista.

Pero sin lugar a dudas, lo que contribuyó a esta determinación tomada por el joven artista se resumió a la perfección en una frase muy contundente que él le dijo a Wanda Nara en medio de una charla que tuvieron por videollamada: "Él le habría dicho a ella en medio de las denuncias de un lado y de otro: 'tu obsesión y odio mató nuestro amor'", contó Etchegoyen.

Dicha frase es una clara referencia a las constantes idas y vueltas que la ex conductora de Bake Off tiene con la China Suárez y Mauro Icardi, los cuales se intensificaron en estos últimos días. Inclusive, se conocieron algunos chats entre Wanda y su ex pareja que avivaron aún más el enojo del cantante.

Wanda Nara habló sobre su vínculo con Mauro Icardi

Después de dar vuelta la página en su vida sentimental y en medio de cruces mediáticos con la China Suárez, Wanda Nara habló sobre cómo está actualmente su vínculo con Mauro Icardi. Tras volver a Buenos Aires, la empresaria fue interceptada por un grupo de movileros que le consultaron por esta situación. Ante esto, ella fue tajante: "Mauro es de mi bando porque es mi familia".

Además, confesó que en ningún momento se cortó la comunicación con él y con sus hijas: "Es imposible ponerme un cepo. Yo digo la verdad. Y todas las veces que puedo, hablo con mis hijas. Soy una madre súper presente", sentenció antes de retirarse del lugar.