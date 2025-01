"Me quedé en gomas": Pamela David sorprendió a toda la audiencia mientras conducía Desayuno americano

Desayuno americano, el magazine matutino de canal América, se ha trasladado este verano a Pinamar. Algunos programas de televisión, incluso de streaming, que han decidido transmitir desde la costa argentina o también desde Uruguay en esta temporada de calor.

Y este miércoles por la mañana, Pamela David sorprendió a toda la audiencia y a sus colegas, al tomar una inesperada decisión en medio de la playa.

La modelo se encuentra conduciendo el ciclo de canal América desde Pinamar. Créditos: Instagram Pamedavid.

La conductora se encontraba junto a Julieta Navarro y Melina Brizuela, excantante de Agapornis, con quienes estuvo haciendo zumba, y al finalizar, sus compañeras, desde el estudio de América, la desafiaron a que se tirara al mar.

"Pame, para mí te tenés que sumar al desafío, viste que estamos con el tema del piletazo, después de la clase de zumba hay que meterse al mar", le dijo Natalie Weber.

Este fue el momento en el que Pamela David se tiró al mar en plena emisión de Desayuno americano

La modelo no dudó y se fue corriendo a meterse al mar con un vestido rosa, mientras todos sus colegas gritaban y bromeaban por el momento.

Al salir, le consultaron a Pamela David "cómo estaba el agua". "Estaba divina, por eso me quería quedar", contó la presentadora, y acto seguido, reveló: "Chicos, me quedé en gomas. Menos mal que no pasó del otro lado".