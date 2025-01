Breaking Bad se va de Netflix y la noticia sorprendió a los fans: hasta cuándo estará disponible

Breaking Bad fue sin dudas una de las series más vistas de Netflix, fue protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul. La producción audiovisual se llevó todos los halagos por su gran trama y los icónicos personajes que fueron apareciendo a lo largo de las temporadas.

Si bien la serie fue exitosa, Aron Paul cargó en su momento contra Netflix y acusó que no recibió remuneración por la visualización de Breaking Bad: "No recibo ni un céntimo de por la difusión de Breaking Bad para ser honestos y eso me parece una locura", sostuvo el actor.

Aaron encarnó el papel de Jesse Pinkman quien era un antiguo alumno de Walter White con quien se juntó para comenzar a comercializar metanfetamina. En los últimos días, Netflix sorprendió a los fans luego de avisar que la serie no estará más disponible y saldrá de esta manera de la plataforma.

A partir del 10 de febrero, Netflix retirará las cinco temporadas de Breaking Bad, la serie que relata la vida del profesor de química que comienza a vender drogas para salvar a su familia luego de que le diagnosticaran una enfermedad terminal. Bryan Cranston le dejó un rotundo mensaje a los fans respecto al futuro.

"Todo debe llegar a su fin. Todo es cíclico. Nuestras vidas son cíclicas. Las estaciones, los árboles, todo. Por eso está bien tener un principio, un desarrollo y un final, y luego dejarlo ir. Estoy orgulloso de lo que hicimos", sostuvo el actor claramente agradecido por la experiencia

Hace poco también se dio a conocer que se vende la famosa casa de Walter White. Según lo expresado por la propietaria del lugar, son muchos los fans que se acercan al lugar. La vivienda está valuada en 4 millones de dólares, precio que le han puesto por lo que significa, ya que para muchos no es cualquier casa.