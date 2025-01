Las propuestas de Carmen Barbieri tras el abrupto fin de "Mañanísima": disputada en Argentina y otros curiosos países

Carmen Barbieri atraviesa un cambio inesperado en su carrera luego de que El Trece decidió levantar “Mañanísima”. La conductora, quien estuvo al frente del programa desde su inicio en octubre de 2023, se encuentra ahora con propuestas laborales sobre la mesa. Mientras el ciclo llega a su fin, las opciones para su futuro en la televisión argentina y fuera del país comienzan a tomar forma.

¿A qué canal podría ir Carmen Barbieri?

Luego de la decisión de El Trece, comenzaron a surgir rumores sobre el futuro de la actriz y comediante en la televisión. Según informó Ángel de Brito, C5N le propuso encabezar un nuevo espacio en la franja de 14:00 a 16:00, justo antes del ciclo de Jorge Rial. La misma propuesta le había llegado a Florencia de la V, pero optó por seguir otro camino y sumarse a El Nueve.

Ángel de Brito habló de las nuevas propuestas que recibió Carmen Barbieri. Foto: X @AngeldebritoOk.

Lo curioso es que las oportunidades que llegan a Carmen no se limitan solo a Argentina. La propia capocómica confesó que tiene propuestas de Paraguay y Bolivia, lo que abre la posibilidad de que su próximo paso sea fuera del país. Aunque aún no confirmó nada, mencionó que está evaluando las opciones con calma.

La reacción de Carmen Barbieri ante el final de "Mañanísima"

Tras conocerse la noticia del levantamiento del programa, Carmen Barbieri habló en Intrusos y aseguró que no guarda rencores hacia el canal ni hacia la producción. “Yo estoy muy bien, hace cincuenta años que trabajo de esto, gracias a Dios y entiendo cómo es”, expresó.

También aclaró que no hubo discusiones ni conflictos detrás de su salida. “No me enojé, no di portazos, como están diciendo. Al contrario, estoy muy contenta con el canal y con mis productores”, afirmó. A pesar de su experiencia en el medio, reconoció que la medida la tomó por sorpresa y que ahora deberá buscar nuevos proyectos.

Fiel a su estilo frontal y sin rodeos, Carmen Barbieri habló sobre su desvinculación de El Trece y explicó la razón detrás del levantamiento de su segmento. Durante una entrevista en LAM, la bailarina admitió que el bajo rating fue determinante.

A su vez, comentó que esperaba mejores resultados en términos de audiencia, pero que los números no fueron los esperados. Aseguró que entiende la necesidad de cambios en la cartelera y que no tiene resentimientos al respecto. "Hice lo mejor que pude, pero no fue suficiente"

¿Qué cara nueva estará al frente de El Trece después de "Mañanísima"?

El periodista Ángel de Brito reveló que María Belén Ludueña será quien tomará la franja horaria de Carmen con un nuevo ciclo periodístico. Según el conductor de LAM, la decisión de modificar la programación ya estaba tomada desde hace tiempo, pero se comunicó en los últimos días. Ángel de Brito anunció el fin del programa de Carmen Barbieri en El Trece. Foto: X @AngeldebritoOk.

Mientras tanto, Barbieri sigue analizando su futuro laboral. Con propuestas en Argentina y otros países, su regreso a la televisión parece ser solo cuestión de tiempo.