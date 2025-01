Sigue el escándalo: Georgina Barbarossa defendió a Carmen Barbieri y destrozó a El Trece

El escándalo se desató nuevamente en la televisión argentina luego de que Ángel de Brito confirmó que El Trece tomó la decisión de dar de baja "Mañanísima" programa que llevaba adelante Carmen Barbieri junto a Estefi Berardi, Majo Martino, entre otros grandes profesionales.

El conductor de LAM compartió en su programa que había un fuerte enojo por parte de Carmen, que dejó de lado otros proyectos para centrarse en el ciclo del 2025. Lo cierto es que ella rompió el silencio y confesó que "Lo que empieza termina y a veces termina abruptamente, a veces con tiempo, a veces te la ves venir y a veces no".

"No me enojé, yo no di portazos como están diciendo... Al contrario, estoy muy contenta con el canal y con los productores", sostuvo la conductora, que expresó que ahora tendrá que buscar trabajo. En medio de todo esto, recibió el apoyo incondicional de Georgina Barbarossa.

La conductora de Telefe la llamó en el momento que salió la noticia y hace poco se conoció su palabra luego de la entrevista que brindó en el programa de Karina Mazzocco: "Cuando te cortan un contrato en esta época del año es complicado porque las temporadas ya empezaron".

Mirá el video:

"Esta profesión es así, hoy sos Gardel y mañana no existís", subrayó la conductora respecto a la decisión que tomó El Trece con Carmen. También expresó que "me duele por Carmen, que es mi amiga... Está triste, le hubiesen avisado antes si esto lo tenían planeado".