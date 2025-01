Wanda Nara contó lo que más le molestó de la relación de sus hijas con La China Suárez

En el polémico divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi, sus dos hijas son tema de gran conflicto. Como si la tensión por la tenencia de las menores no fuera suficiente, la incorporación de la China Suárez, la nueva novia de Mauro Icardi, a la ecuación provocó la furia de la conductora de Telefe. En una picante entrevista, la empresaria reveló lo que más le molestó del acercamiento de sus hijas con la actriz.

"Antes de la China, nuestra vida era perfecta", aseguró Wanda en comunicación telefónica con "LAM". "Cuando le pedí el divorcio, él me juró que me iba a destruir. Ahora cumple sus amenazas, usando a mis hijas y permitiendo que esta mujer diga cosas tan graves como que yo las abandoné. Nunca pensé que alguien pudiera prestarse a algo así, y menos una madre", disparó.

Wanda Nara ya restringió el acceso de sus hijas al teléfono para que no leyeran los comentarios del público sobre el escándalo, y dejó en claro que no piensa parar de proteger a sus niñas: "Yo no me voy a callar. Esta mina ya hizo daño en otras familias, pero conmigo no va a poder. Estoy hablando en nombre de todas las mujeres a las que les arruinó la vida. Todo lo que hago es por mis hijas, para que sepan que siempre las elegí, aunque otros quieran ensuciarme".

En los días que Wanda Nara viajó a Punta del Este, sus dos hijas pasaron las fiestas con Mauro Icardi y su novia, como se pudo deducir a partir de las publicaciones de Instagram de la China Suárez. Para la presentadora de Telefe, este acercamiento es la traición más grande, y un detalle en especial provocó su furia.

"Es morboso ver a mis hijas maquilladas igual que esta mujer. Mauro no tiene los huevos para salir con ella de la mano, pero deja que haga todo esto. Me dijo las peores cosas de ella, que tenía olor, que era regalada. Ahora no entiendo por qué permite que siga diciendo y haciendo cosas que me lastiman tanto", declaró en América TV.

"Me escribió alguien que las atendió en una juguetería y me dijo: ‘Estoy con estas nenas porque la madre las abandonó’. Eso es una mentira tremenda. Yo jamás abandoné a mis hijas. No las vi porque Mauro no me firmó la autorización para salir del país con ellas. Decidió quedarse con las nenas para que no estuvieran conmigo en las fiestas", cerró, enfurecida.

La angustia de Wanda Nara por la compra millonaria de Mauro Icardi que compartió con la China Suárez

La fuerte confesión de Wanda Nara en "LAM". Foto: Captura Telefe

De vacaciones con L-Gante en Uruguay, Wanda Nara reveló que Mauro Icardi compró una costosa mansión en Nordelta para pasar las fiestas con la China Suárez y sus hijas. Lo peor: la empresaria le habría confesado a su entonces marido que soñaba con adquirir esa casa para envejecer juntos.

"Ver a esta mujer subiendo fotos en la casa que soñé para mis hijas me rompe el alma. Esa casa es mía porque Mauro la compró cuando estábamos casados. En Argentina no hay división de bienes. Esa casa será de mis hijas y mía también. Esto no es una separación, es una provocación constante", confesó, angustiada.