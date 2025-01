Jésica Cirio presumió su nuevo y lujoso bolso valuado en miles de dólares: cuánto sale

Jésica Cirio ha dado de qué hablar en estas últimas horas. La exconductora de La Peña de Morfi se encuentra en Los Hamptons, una zona de Nueva York, Estados Unidos, y el pasado jueves 2 de enero ha presumido en sus historias de Instagram (@Jesicacirio) su nueva adquisión: un bolso Birkin.

"New birking bag to start the new year with my love and family", (Nuevo bolso Birkin para empezar el año con mi amor y mi familia) escribió la modelo junto a una foto de ella sosteniendo su bolso de cuero rosa con herrajes de oro rosa.

La modelo compró en Estados Unidos una bolsa Birkin. Créditos: captura de pantalla Instagram Chismesdeker.

Cirio se volvió viral en las redes sociales al haberse equivocado en escribir el nombre de la cartera y desató una ola de comentarios.

Mientras que este viernes, Ker Weinstein, periodista de espectáculos, compartió en sus historias de Instagram (@Chismesdeker) la misma foto que publicó la presentadora.

Ker Weinstein reveló el precio que se pedía por ese bolso en una página de antigüedades. Créditos: captura de pantalla Instagram Chismesdeker.

Pero lo más sorprendente fue cuando Weinstein investigó cuánto sale aquel bolso y reveló el precio que encontró en una página que vende artículos de lujos.

"Acá les conseguí una, pero que pena, ya se vendió por casi $30.000 dólares", escribió la periodista junto a la imagen del bolso.