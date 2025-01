El fuerte exabrupto de Mirtha Legrand contra El Trece por su programa en Mar del Plata

Semanas atrás, Mirtha Legrand sorprendió a todos cuando anunció que era muy complicado que se haga el programa de verano en Mar del Plata. Luego de salir de ver una obra teatral, la diva charló con la prensa y obviamente la inquietud sobre el ciclo estaba latente.

"El programa no se va a hacer en Mar del Plata", confirmó la Mirtha con una cara de pocos amigos. Luego agregó que ella siente mucho dolor por la situación, ya que le encanta hacerlo desde Mar del Plata, dejó muy en claro que esto no es una decisión de ella, sino que es de las autoridades de El Trece.

"Es una cuestión económica del canal... Yo dije que no cobraba mi sueldo. Mañana voy a hablar con Suar, con Codevilla y con Nacho Viale, ellos quieren que debute el primer de febrero en Buenos Aires", expresó la diva. Pero en las últimas horas y en medio de una sala llena de teatro volvió a explotar y ahora fue letal contra quienes le negaron realizar el ciclo.

"Durante muchos años hice los almuerzos de Mirtha Legrand desde acá... Con muchísimo éxito, con muchísimo éxito"; comenzó diciendo. Pero la conductora fue por más y le agregó una frase que no pasó desapercibida por los presentes que se encontraban en ese momento.

Mirtha desató su furia:

"Entonces no sé por qué mier... no se hacen", expresó Legrand tirandole un claro palito a Adrián Suar y Codevilla, quienes decidieron que por cuestiones de presupuesto el programa se lleve a cabo en Buenos Aires y no en Mar del Plata. Por el momento, las autoridades del canal no han comentado nada al respecto.