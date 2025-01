Ángel de Brito confirmó que se separaron Coti Sorokin y Cande Tinelli: los motivos

En las últimas horas, Ángel de Brito sorprendió al contar que Coti Sorokin y Cande Tinelli se encuentran separados y atravesando una fuerte crisis. La pareja se casó hace casi un año y hasta vinieron a pasar su aniversario en la provincia de Mendoza, cuando ella lo acompañó a su show.

Sin embargo, la relación no venía bien desde hace rato, según lo que comentó el conductor de LAM en el programa del 28 de enero. Los celos serían un factor fundamental en la decisión que tomaron de cortar la relación amorosa, según las palabras del propio periodista.

"Hace menos de un año se casaron y están atravesando una crisis importante", comenzó diciendo De Brito. Luego, agregó que "ella está cansada de ciertas actitudes de él. Cuando estuvo acá en el programa había dicho sus cosas y después remontaron y anunciaron el casamiento que a todos nos sorprendió".

"Los que están separados, se siguen siguiendo en Instagram, no tienen hijos, se casaron hace poco y están en crisis son Cande Tinelli y Coti Sorokin", sostuvo el periodista de LAM de manera contundente y luego contó una infidencia que pasó en la presentación de la serie familiar.

Foto: captura de pantalla/ América.

Ángel expresó que "yo el día que fui a la presentación de "Los Tinelli" (la serie) lo vi a Coti, nos saludamos y después cuando lo busqué para hacer la nota en vivo ya no lo encontré más y nunca los vi juntos". Por el momento ninguno de los dos habló al respecto y el conductor reveló que no dialogó con ninguno de los dos.

Pepe Ochoa, panelista del programa, recordó las palabras de Cande Tinelli cuando los visitó en LAM y subrayó que "no lo soportaba, era controlador y que ella no quería estar más en una relación así de tóxica". Lo cierto es que la crisis es una realidad y esta vez no habría vuelta atrás, Marcelo Tinelli también se mantiene en absoluto silencio.