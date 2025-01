Quién es la abogada brasileña que acusó fuertemente a Ana Rosenfeld en medio del escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara

La novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue dejando tela para cortar y muchos temas para analizar como es el caso de las menores que quedan en el medio de todo el escándalo. A esta "serie" se suman nuevos personajes como fue la China Suárez en su momento y ahora una abogada brasilera acusó fuertemente a Ana Rosfeld.

Se trata de Carla Junqueira, una de las letradas más importantes que tiene Brasil. La abogada charló con Ángel de Brito en LAM durante la edición del día lunes 27 de enero y allí dejó en claro que participó de alguna manera en el juicio que inició Wanda Nara contra Mauro Icardi.

"Lamento que esta situación haya tomado publicidad, por lo general este tema se resuelve entre colegas, entre abogados. Es la primera vez en mi trayectoria internacional, veinticinco años actuando en tantos países, que tengo una situación en donde tengo que afirmar mi trabajo", expresó Junqueira.

También sostuvo que "A mi me encargaron trabajos específicos, por eso la que me convocó que me convocó recomiendo que no tenía experiencia en este tipo de tema me convocó para eso. Acordamos formas, yo hice una estructura de honorarios y desde entonces estoy tratando de reclamar y no llegamos a un acuerdo. Desde el día uno que los que me conocen saben que yo no trabajo por canje".

En "Puro Show" compartieron chats entre Ana Rosenfeld y Junqueira donde la abogada brasilera le expresa a su amiga y colega que le había hecho un descuento por la relación de amistad que tienen. Luego la letrada de Brasil salió con los tapones de punta: "No puedo esperar más porque estoy teniendo un problema con mi socia por este tema".