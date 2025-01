Graciela Alfano reveló el fetiche particular que tiene Matías Alé en sus momentos íntimos: "Tiene un tema con..."

Graciela Alfano aún recuerda a Matías Alé a pesar de que llevan años separados. La diva argentina recordó a su ex pareja, quien fue su novio durante una década, en una entrevista con LAM (América). Grace reveló uno de los fetiches que tenía Alé con el cuerpo de las mujeres y sorprendió a los integrantes del programa que conduce Ángel de Brito.



En la charla con Graciela Alfano, De Brito recordó que Alé tenía un extraño fetiche con los pies. Dato que fue corroborado por la modelo y actriz. "Sí, es cierto, a Matías le gustaban los pies. Tenía un fetiche con eso".

Graciela Alfano reveló un extraño fetiche que tenía Matías Alé cuando eran novios. Fuente: Instagram @iconoale.

Al parecer, y tal como lo reveló la propia Alfano, el fetiche de Matías Alé no tenía límites. El comediante llegó al extremo de chuparle los pies a la estilista de la vedette, Matilda Blanco. "Le pedía a Matilda que le dejara chupar los pies", reveló Graciela entre risas.



Graciela Alfano vive un verano especial. Recientemente, la exvedette se despidió de Punta del Este tras haber pasado unos días en la costa uruguaya, regresará a Buenos Aires para afrontar compromisos personales antes de volver a Uruguay para disfrutar un tiempo más de la playa. Alfano acaba de separarse de Carlos Bustin luego de dos años de noviazgo.

El emotivo reencuentro de Graciela Alfano con Matías Alé

Graciela Alfano y Matías Alé protagonizaron uno de los momentos más lindos de la temporada de verano. Días atrás, la ex vedette y el cómico tuvieron emotivo reencuentro frente a cámara. El cruce entre Graciela y Alé ocurrió en el programa Mañanísima (El Trece).

Graciela Alfano y Matías Ale fueron novios durante una década. Fuente: Instagram Matías Alé.

Alfano se encontró con Alé a través de un móvil en vivo. Ambos no pudieron evitar emocionarse. Alé expresó: “¡Qué alegría escucharte! Nos hemos amado muchísimo, tuvimos una relación hermosa de casi 10 años". Graciela, igualmente emocionada, le respondió: “Sabés que te adoro. Tuvimos una relación hermosa".

Graciela Alfano se reencontró con Matías Alé en el programa Mañanísima. Fuente: Captura El Trece.

El actor, con palabras cargadas de afecto, agregó: "Graciela es una persona única, excepcional. Me enseñó a respetar a una mujer, a viajar, a tener una familia". Además, destacó que su actual pareja, Martina, tiene un gran cariño por Alfano, a tal punto que Grace fue una de las invitadas a la boda del actor.



Alfano, conmovida, expresó: "Tus palabras me llegan al corazón. Hemos tenido un gran amor. No nos peleamos nunca, y siempre me respetaste".



Graciela Alfano y Matías Alé iniciaron su noviazgo en 1998. Ella tenía 45 años y era una destacada figura del espectáculo argentino. Él tenía 22 y soñaba con triunfar en televisión. Fueron pareja hasta comienzos del 2008.