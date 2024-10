Matías Alé recordó la lucha contra la salud mental y conmovió a todos

Matías Alé es uno de los participantes que se encuentra en el Cantando 2024 conducido por Florencia Peña. El actor ha pasado momentos complicados en su vida como fue la internación en un neuropsquiátrico por los problemas de salud mental que lo tenían mal.

Luego de su perfomance donde interpretó junto a su compañera el tema "Ahora te puedes marchar" de Luis Miguel, Matías realizó una emotiva reflexión que tiene que ver con todo lo que le ha pasado a lo largo de su vida. Fue cuando Florencia Peña le expresó que "vos acá, de verdad la pasas bien y eso, de verdad que se transmite. Tu alegría se transmite".

Luego de las lindas palabras que tuvo la conductora con el participante, Alé sostuvo que "Mirá, Flor… después de haber estado internado en un neuropsiquiátrico, todo juega a favor. Más allá de que no es una experiencia mala en mi vida pero he tenido años que no han sido los mejores", confesó.

Además subrayó que "Hace muchos años que estoy esperando esta oportunidad (estar en el Cantando) Les juro que estamos ensayando mucho". Pero eso no fue todo y expresó que Todo en la vida es yapa pero no estoy dando lástima ni me victimizó", sostuvo.

También le agradeció a Marcelo Tinelli y Chato Prada por darle la oportunidad de estar en el reality que se emite por América: "Todos han sido testigos de lo que he pasado, y que el Chato, Marcelo…me estén dando está oportunidad…ensayamos todos los días". Luego de esto recordó a su papá quien tristemente falleció a los 45 años.

Mirá el video

"Mi viejo se murió con 45 años... Tengo 47, ya estoy viviendo regalado. Mi papá me mandó a Martina, nos vamos a casar. Todo es lindo, soy un agradecido y estoy feliz", confesó Matías. Florencia Peña luego de sus emotivas palabras lo abrazó fuertemente y su pareja se encontraba muy conmovida y dando todo su apoyo desde un costado del estudio.