Silvia Süller reveló un alarmante dato sobre Silvio Soldán que dejó sin palabras los panelistas de América TV

El escándalo que genera la disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi es tema general en los programas de espectáculo. Distintas figuras del medio opinaron sobre el famoso Wandagate. Una de ellas fue Silvia Süller. La vedette y actriz sorprendió al panel de LAM con una opinión sobre el tema Wanda que le sirvió para hablar sobre su propia vida. Más precisamente sobre una dramática experiencia que le tocó vivir junto a Silvio Soldán.



El panel de LAM se encontraba discutiendo las últimas novedades sobre el escándalo Wanda-Icardi. En ese momento, Silvia Süller le envió un mensaje a Ángel de Brito, conductor del programa de América. En el audio, la mediática reveló una fuerte experiencia personal que la situación de Wanda Nara le removió.

Silvia Süller reveló en LAM una dura historia con Silvio Soldán. Fuente: Instagram Silvia Suller.

"Te dije que soy fiel representante de las mujeres a las que les sacan un hijo. Porque ahí, en la televisión, todas están con sus hijos. Yo no conozco a alguien que haya tenido un caso tan grave como el mío. Esto me hace acordar un poco a mi caso. A mí me lo sacó Soldán (NdR: a su hijo). Exactamente. Por venganza. Nada más que por venganza", contó Silvia Süller a De Brito.

Silvia Süller comparó a Silvio Soldán con Mauro Icardi

Silvia Süller no dudó en vincular su caso con el de Wanda Nara. Para la histórica vedette, la conductora de Bake Off Famosos es víctima de una maniobra desestabilizadora por parte de Mauro Icardi. Silvia aseguró que el delantero de Galatasaray "está haciendo con Wanda" lo mismo que Silvio Soldán le hizo a ella.



"Icardi está haciendo lo mismo. Por venganza le va a arruinar la vida a Wanda y a las nenas. Entonces alguien tiene que saltar a decirlo. Porque yo veo que todos opinan, pero están todos casados con sus hijos. Nadie vivió una experiencia tan traumática como la que viví yo", expresó Süller en LAM.

Silvia Süler, sin filtro. Foto: captura de pantalla TV Pública.



Silvia Süller y Silvio Soldán fueron pareja desde 1986 hasta 1992. Fruto de esa relación, en 1991, nació Christian Silvio Soldán. El hijo de la pareja se dedica a los negocios gastronómicos y hoteleros y decide mantenerse alejado de los medios. No tiene relación con su madre desde hace años. Según Süller, Soldán es el responsable del alejamiento de su hijo.



"Yo la recontra re entiendo a Wanda. Aparte, ella se portó siempre bien. La vimos viajando por el mundo con los hijos a todos lados. De aquí para allá, años y años bien vestidos, bien arregladitos, buenas escuelas, chicos bien educados. No fue una mala madre. Wanda es una muy buena madre. No hay que sacarle los hijos a la madre. Lo repito. Yo hablo. Hablo porque estoy indignada", cerró la mediática.