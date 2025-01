Silvia Süller se metió en la polémica y destrozó a Mauro Icardi por querer sacarle las hijas a Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi están protagonizando el escándalo del 2025 luego de todas las denuncias y polémicas que han tenido. Lo que explotó en el último tiempo fueron las fuertes grabaciones que salieron a la luz de las llamadas entre la conductora y el futbolista del Galatasaray.

La empresaria está en el foco luego de criticar a los hijos de la China Suárez y además en uno de los audios se la pudo escuchar tratar de "prostituta" a la actriz que ahora se encuentra en pareja con Mauro Icardi: "Está bien, estaría bueno que no la llames a la nena hablándole de la hija de la prostituta que fue tu amante, no da. No da porque no son ni bienvenidas en mi casa, ni en la tuya. Entonces, me parece que te tenés que ubicar".

Los famosos están opinando sobre esto y Edith Hermida fue una de las primeras en hacerlo. La panelista criticó fuertemente a Mauro Icardi y subrayó que "en general, Icardi me parece un pelot… No me gusta lo que hace. Él estuvo en ese lugar. Se lo hizo a Maxi López. ¿Qué te pensaste? ¿Qué no te iba a pasar a vos? Te iba a pasar".

Ahora quien se sumó fue Silvia Süller, en LAM pasaron un audio donde la exvedette deja en claro lo que piensa sobre el jugador: "Como fiel representante que soy, porque a mí me sacaron a mi hijo... Lo que está haciendo Mauro me parece aberrante, lo que está haciendo no tiene nombre, está pensando con la cabeza de abajo".

Silvia Süller destrozó a Mauro Icardi:

"No le podés sacar los hijos a una madre, le arruinas la madre y le arruinas la vida al niño. Aparte se va a Turquía, un país donde la mujer son maltratadas. ¿Cuándo él se vaya a entrenar a quién se las deja, a una niñera? No van a estar mejor con la China que con la madre... Está obrando re mal", sentenció Silvia.