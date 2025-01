Wanda Nara rompió el silencio y habló del escándalo con la hija de la China Suárez: "Yo no..."

La novela de Wanda Nara no parece tener final, ya que cuando todo parece finalizar, aparece un detalle que vuelve a abrir el escándalo. Luego de que anunció la separación con Mauro Icardi todos pensaban que quedaba ahí, pero apareció Eugenia China Suárez.

La actriz fue con quien el futbolista engañó a la conductora de Telefe años atrás en Francia. Ahora todo se vuelve a encender y más con la polémica llamada que sucedió por el cumpleaños de Francesca, quien fue protagonista de un doloroso momento, ya que presenció una fuerte discusión de sus padres.

"Que la tengas con la angustia (a Francesca) de si vas a venir o no vas a venir me parece que le podría confirmar, ya que la llamás para saludarla", expresó en un momento Wanda Nara en la llamada que se conoció hace algunas horas. Además, fue por más y trató a la China Suárez de "prostituta".

"Estaría bueno que no la llames a la nena hablándole de la hija de la prostituta que fue tu amante. No da porque no son bienvenidas en mi casa ni en la tuya", estalló Wanda. La conductora de Telefe decidió romper el silencio en Intrusos (América) y habló sobre el escándalo.

La palabra de Wanda Nara sobre el escándalo con la China Suárez:

En mensaje con Guido Záffora expresó que fue a visitar a L-Gante en su visita a Villa Carlos Paz y también por compromisos laborales. Respecto a la situación con la hija de Eugenia, ella subrayó que "la mentirosa que expuso a su hija yo jamás insulté a nadie(por la China), yo no mandé nada, por eso le secuestraron el teléfono a Mauro y él filtró todo".