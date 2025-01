Nazarena Vélez tuvo un enorme gesto de amor en la vía pública al rescatar a un perro

Transitando por una calle de Córdoba, en plena temporada teatral, Nazarena Vélez tuvo un gesto de amor hacia un animal abandonado al costado del camino. Mientras su pareja la grababa, ella decidió emprender el rescate del perrito y darle una nueva oportunidad.

Luego de ocuparse de llevarlo al veterinario y darle los cuidados iniciales, la actriz y productora teatral compartió el emotivo video del rescate en sus redes sociales, despertando así la emoción de sus seguidores. Así mismo aseguró que cuidaría del perrito y que ya tenía fecha programada para su corte de pelo y el baño.

La actriz comenzó el relato de su historia del rescate del tierno animalito expresando: "Acabo de encontrar un perrito que obviamente estaba a punto de ser atropellado y me bajé del auto, lo agarré y lo llevamos a una veterinaria para que lo revisen, está lleno de pulguitas, no se que hacer, no se como hacer".

El momento del rescate del perrito en plena calle

Nazarena Vélez entró en detalles sobre el estado en el que encontró al perro explicando: "Si tiene dueño, el dueño es un hdp porque está en muy malas condiciones, estaba como deshidratado y lleno de pulgas, ya le dimos la pastilla, mañana en la veterinaria porque hoy no había le van a cortar el pelo y lo van a bañar, y le van a hacer un estudio de sangre. ¿Qué más hago? ahora te voy a mostrar cómo lo levanté de la colectora y no se qué más hacer. Porque me da bronca y si tiene dueño me da mucha bronca. No estaba en mis planes adoptar un perrito pero lo adopto no tengo problemas".

Nazarena Vélez cuenta su experiencia luego del rescate

Por último, la productora mencionó que llamaría a su amiga Marixa Balli, que es una fuerte militante de los derechos de los animales, para averiguar bien que hacer con el animal, aunque también le pidió ayuda a sus seguidores para que le digan que más puede hacer para darle una solución final y que tenga un nuevo hogar.