Maxi López insultó a Mauro Icardi con una escandalosa palabra en una potente discusión con Wanda Nara: el audio completo

El escándalo protagonizado por Wanda Nara sigue siendo el centro de atención en el mundo de la farándula. Cada día, nuevos detalles de su vida personal trascienden. El propio Mauro Icardi filtró unos audios de una tensa charla entre la conductora de Bake Off Famosos y Maxi López, su ex y padre de sus tres hijos varones.



Los audios de la discusión de Wanda y Maxi López volvieron a sacudir el Wandagate. El contenido de la grabación, difundido en en LAM por Ángel de Brito, corresponde a una discusión de 2015 entre López y Wanda, quienes en ese momento se encontraban en plena disputa sobre el tema de la cuota alimentaria y la crianza de sus hijos.

El material de estas charlas fue filtrado por el propio Mauro Icardi, quien le envió un mail a Marcela Feudale, panelista de LAM, con la clara intención de dejar expuesta a Wanda.



En el primer fragmento del audio se escucha a Maxi López interrumpir bruscamente a Wanda Nara mientras ella intenta hablar. "No hablés vos, ¿qué hablás vos? La con... de tu madre", grita López, visiblemente furioso.

Mauro Icardi difundió violentos audios de Wanda Nara con Maxi López. Fuente: Instagram @mauroicardi.

El exfutbolista no solo insultó a su exesposa, sino que también le reclama por la falta de tiempo que pasa con sus hijos. "Quiero hablar a solas con los demás, siempre hablo con el mismo nenito", añade López, en referencia a su hijo Valentino, quien se encontraba presente en ese momento. Lo que se deduce del audio es que Maxi estaba enojado con Wanda porque, según él, la modelo dificultaba el acceso a sus otros dos hijos además de Valentino, Constantino y Benedicto.



A lo largo de la conversación, el tono de la discusión se intensifica. Maxi López le reclama a Wanda por lo que consideraba mentiras y falta de comunicación sobre la situación de sus hijos.



"Papá siempre te dice la verdad. No me entró ningún llamado, papá atiende", le dice López a Valentino, quien está en medio de la disputa. Además, Maxi acusa a Nara de grabar videos de los niños sin su consentimiento, un punto que genera un intercambio tenso en el que Nara responde: "Yo filmo porque era cuando decías que no veías a los nenes, porque no hablás". A lo que López responde con un firme rechazo: "Ellos tienen video de vos y de los nenes, yo no tengo ni un solo video de Valentino".

Escándalo entre Maxi López y Wanda Nara. Foto: archivo.





La situación se vuelve aún más conflictiva cuando Wanda intenta defenderse. Maxi López le responde con dureza, interrumpiéndola constantemente. Lo peor del diálogo viene cuando Valentino intenta intervenir. "No hables vos. Con vos no quiero hablar si decís las mentiras que dice tu madre", le grita Maxi a su hijo.



Claro que no es la primera charla íntima que se filtra en el Wandagate. Recientemente salió a la luz la tremenda charla entre Wanda Nara y Mauro Icardi en relación al cumpleaños de su hija mayor, Francesca, envuelta en una polémica que también involucró a los hijos de la China Suárez.

El insulto de Maxi López a Mauro Icardi

En el audio filtrado por Mauro Icardi, Maxi López se refiere a la actual pareja de la China Suárez como "ese mogo...". Por entonces, Icardi ya salía con Wanda, quien había dejado a López justamente por el delantero rosarino.



Maxi López acusa a Wanda de involucrar a sus hijos en lo que, ese momento, ya era un escándalo mediático. "Le rompiste la cabeza, pedazo de pel..., le rompes la cabeza a los nenes", insulta, en lo que parece un ataque directo a la mediática.



Cuando vuelve a hablar con Valentino, López le recuerda a su hijo mayor que él no fue quien grabó un video al que hace referencia el menor. Es ahí donde Maxi insulta a Icardi, calificándolo como "el mog.. de Mauro". "Tu papá jamás te filmó con el teléfono. Fue tu mamá y el otro mogo... de Mauro, expresa López.