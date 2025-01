Fuertísimo: se filtró la escandalosa llamada entre Mauro Icardi y Wanda Nara por el cumpleaños de su hija

Wanda Nara está sacadísima luego de que Mauro Icardi confirmó su relación con Eugenia China Suárez. La conductora de Telefe está en el centro de la polémica después de que la actriz le envió un contundente mensaje luego de haber dejado llorando a Rufina Cabré.

Es que la hija de la artista quería saludar a Francesca por su cumpleaños y la menor no accedió. Según lo que compartió Yanina Latorre, Francesca rompió en llanto luego de esta situación. En "Desayuno Americano" compartieron un material que no se conocía hasta el momento.

Se trata de una llamada que mantuvo Wanda Nara con Mauro Icardi. En el audio ataca directamente a la China Suárez y le marcó la cancha de manera contundente a Icardi: "Que la tengas con la angustia (a Francesca) de si vas a venir o no vas a venir me parece que le podría confirmar, ya que la llamas para saludarla", se la escuchó decir a la empresaria.

"Estaría bueno que vos no hables porque tengo que hablar con la nena", respondió de manera cortante el futbolista. Luego de este comentario, Wanda Nara estalló contra Mauro Icardi y también contra Eugenia China Suárez quien protagonizó años atrás un affaire el jugador.

Wanda Nara explotó contra la China Suárez y Mauro Icardi:

"Estaría bueno que no la llames a la nena hablándole de la hija de la prostituta que fue tu amante. No da porque no son bienvenidas en mi casa ni en la tuya", subrayó la conductora. Pero esto no quedó ahí, y Mauro sostuvo que "la misma prostituta que fuiste vos con L-Gante y te fuiste con la hija y la metiste en la casita de mi hija... ¿Viste cómo cambia todo?"