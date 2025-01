Tomás Dente destruyó a Jésica Cirio y a Elías Piccirillo en medio del escándalo: "Estos piensan que..."

Jésica Cirio está nuevamente en el foco principal de los portales y los diferentes programas de la televisión argentina. Luego del fuerte escándalo con Martín Insaurralde, la modelo vuelve a vivir algo parecido luego de que se filtró un audio donde Elías Piccirillo afirma que tiene una deuda millonaria.

Todo ocurrió cuando la policía logró la detención de Francisco José Hauque, un empresario vinculado a una estafa piramidal de la empresa Coin World. En el vehículo los efectivos encontraron un arma, 190.000 pesos, 900 dólares y hasta cocaína, pero su esposa dio un nombre clave.

"Es obvio que está todo armado. Es obvio que fue Elías para no pagarte lo que te tiene que pagar", subrayó la mujer del detenido, quien también quedó a disposición de la Justicia. Ahora, diferentes periodistas comenzaron a opinar y Tomás Dente destruyó a Jésica Cirio y a Piccirillo.

"Como es que no les da vergüenza, papelón", comenzó diciendo el conductor en su programa. Luego, agregó: "La tenés que acorralar a preguntas, no hay que cuidar a gente así, hay que hacerles las preguntas que no quieren escuchar a ver qué carajo van a responder".

"Tienen que desaparecer de la faz de la Tierra y devolver lo que se roban. Una mina inhibida que no puede utilizar sus bienes porque está inhibida. Cómo vas a explicar esto, esto es el inicio de algo. Estos piensan que somos estúpidos, piensan que la gente come vidrio", subrayó furioso.