¿Quién es "Elías"?: detención de un empresario y la relación con una famosa

Francisco José Hauque, empresario vinculado a la estafa piramidal de Coinx World, fue detenido luego de que le encontraran una pistola 9 mm, balas, cocaína, 900 dólares y 190.000 pesos. Al momento de la detención, en la que también quedó detenida su pareja Anahí Aquino, se escucha a la mujer, a los gritos, dar un nombre clave: "Elías".

El empresario, interrogado por la Policía de la Ciudad en el momento de la detención asegura que el auto no es suyo y que pertenece a una empresa, aduciendo que lo que se encontró en la requisa no le pertenece. De fondo, en plena crisis nerviosa, entre llantos y gritos, Aquino le remarca a Francisco: "Es obvio que está todo armado. Es obvio que fue Elías para no pagarte lo que te tiene que pagar".

En ese momento, reducido por los agentes, Francisco reafirmó: "Para no pagarme lo que me debe". La pareja aseguró que este tal Elías es quien plantó la evidencia para que ambos fueran detenidos. Esto se contradice con la versión policial que informó que la pareja fue abordada por los agentes en la calle Alvear al 1400 cuando estos discutían violentamente dentro del auto.

"Elías", el misterioso nombre que pronuncia Aquino mientras está esposada y sentada en un cantero, hace referencia a otro empresario: Elías Piccirillo. Según declaró Hauque, Piccirillo le plantó el material que lo incrimina por conflictos que se profundizaron entre ambos empresarios.

Piccirillo es un hombre misterioso, sin mucha exposición más que cuando sale en imágenes junto a su pareja: Jesica Cirio. Nacido en Florencio Varela, en ciertos círculos lo marcan como un "new rich", aunque a diferencia de muchos otros él no ostenta ni da mucho a conocer sobre su vida privada y en su LinkedIn solo muestra una experiencia laboral como agente inmobiliario entre 2014 y 2019 para la firma ReMax, para luego pasar a la empresa americana Century 21, del mismo rubro. El resto, un misterio.