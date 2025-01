L-Gante reveló detalles de su encuentro con Wanda Nara en un boliche: ¿la llama sigue encendida?

El verano en plena temporada de Mar del Plata no deja de traer sorpresas, en este caso Alejandro Guatti, el cronista de Intrusos (América TV) tuvo la oportunidad de dialogar con L-Gante e indagarlo por el encuentro que tuvo recientemente en un boliche con Wanda Nara.

El cronista comenzó yendo al hueso, preguntando sobre el encuentro que mantuvo con la empresaria en el boliche en el que se los vio recientemente. "Tuve un reencuentro, Wanda me fue a ver a un show en Cherry, zona norte", contó amablemente fiel a su estilo relajado.

Elián Ángel Valenzuela, el nombre del artista, al ser consultado por el notero sobre si hubo reconciliación con Wanda Nara o si volvieron, el cantante deslizó: "No, llevarnos bien, tener un momento ahí de buen trato, nos extrañamos, unas caricitas, bien". Bromeando al respecto agregó: "Nunca se perdió nada. La llama sigue encendida".

L-Gante contó como fue el reencuentro con Wanda Nara

El referente del RKT, no dudó en dejar claro, que su relación con Wanda Nara continúa y es recíproco el cariño que se tienen a pesar de la posición en la que quedó L-Gante en medio de los conflictos entre la conductora y Mauro Icardi. El cronista hizo una referencia al anuncio de separación que dio el cantante en sus redes sociales en el que expresaba que se salía de esa novela, para luego consultarle sobre cómo ve todo lo que había sucedido esta semana, a lo que el intérprete declaró: "En lo personal, lo familiar, lo serio, no no me gusta mucho ni hablar de eso ni meterme ni nada, ni los comentarios de la gente, eso es algo que se tiene que resolver por lo legal, por la ley con la justicia y hasta ahí nomás, después le deseo lo mejor, nada, si se crean parejas nuevas que ojalá que sean fuertes, que se fortalezcan ahí y yo en la mía mientras tanto Lo que me brinde la vida".

L-Gante continuó con toda franqueza contestando las inquietudes de Guatti, respecto al reencuentro con la mediática y la estabilidad de su actual vínculo con ella agregó: "De a poquito nos vamos asomando con lo nuestro. Sé que el vínculo nuestro es bastante fuerte y para romperlo se necesita un gran problema o algo mayor. No nos vamos a pelear por boludeces".