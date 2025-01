Tras los preocupantes rumores sobre su salud, Mirtha Legrand confesó el percance que tuvo en Mar del Plata

Mientras Mirtha Legrand se encuentra pasando el verano, como lo hace cada temporada, en la ciudad de Mar del Plata, se encendieron las señales de preocupación luego de que la diva se ausentara a algunos espectáculos en los que había confirmado su presencia. A partir de ese momento, se dispararon una serie de rumores sobre la salud de la legendaria conductora, y ahora ella misma se encargó de aclarar los tantos sobre el percance que tuvo en la ciudad balnearia.

En diálogo con un móvil para Intrusos (América TV), Legrand se mostró espléndida a la salida de un show de Abel Pintos, y en diálogo con Alejandro Guatti, la figura de El Trece despejó todo tipo de versiones sobre un cuadro delicado en su salud.

"Se me rompió un diente", se sinceró entre risas Legrand. Luego la diva explicó: "Comiendo una tostada". Con buen humor, Mirtha Legrand sumó: "No me pasó nada, no me operaron, estoy perfecta gracias a Dios".

Mirtha Legrand aclaró los tantos sobre su salud

Recuperando su rutina de salidas, la conductora contó que este miércoles, jueves y viernes asistirá a distintos espectáculos en Mar del Plata, y destacó que "hay gente" en La Feliz, contradiciendo las informaciones que indican que la ciudad balnearia está transitando una temporada con bajo caudal turístico.

Por otro lado, y aclarado todo rumor sobre su salud, Mirtha Legrand contó que habló con Adrián Suar sobre el comienzo de su nueva temporada en la televisión, y que no cree que logre empezar su año televisivo desde Mar del Plata, por cuestiones logísticas y pressupuestarias. "Una lástima, se lo perdieron che", deslizó la diva.