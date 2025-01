El padre de Mauro Icardi saludó a su nieta por el cumpleaños y la reacción de Wanda Nara se volvió viral

Mauro Icardi y Wanda Nara no paran en su pelea judicial, hace poco se filtraron los videos de las declaraciones en la Justicia y está más que claro que no pueden ni verse. En medio de todo esto, cumple años Francesca una de las hijas que tuvo la empresaria con el futbolista.

Según contó Gustavo Méndez en Implacables (Canal 9 Buenos Aires) Mauro Icardi no iría al festejo, ya que Wanda expresó que asista solo y no acompañado de Eugenia China Suárez con quien se encuentra en pareja el jugador. Es por esto que Mauro decidiría no asistir al evento.

Los saludos comenzaron a llegar de a poco y uno de los primeros fue el de Juan Icardi, abuelo de Francesca e Isabella. El exsuegro de Wanda Nara compartió una tierna foto en sus redes sociales que enterneció a todos e inclusive a la propia conductora que no tardó en reaccionar.

El posteo de Juan Icardi por el cumpleaños de su nieta. Foto: Instagram/ @juanicardi.

"Felices 10 añitos mi reina hermosa Francesca , te amo !!!!!!, el nonno Juan", expresaba el texto que compartió el hombre junto a la foto con su nieta. La reacción no se hizo esperar y la empresaria compartió el posteo en su historia con un emoji de emoción al ver la tierna imagen.

La reacción de Wanda Nara al posteo de su exsuegro. Foto: Instagram/ @wanda_nara.

Los comentarios no tardaron en llegar en la publicación del padre de Icardi: "Wanda llevalo al nono a que festeje con su nieta el cumple... Hace algo bien por ellos!"; "El amor más puro el de los abuelos"; "Que lindo mensaje sin dudas los hijos no salieron a él". fueron algunos mensajes que le dejaron a Juan.