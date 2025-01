Una amiga de Mauro Icardi rompió el silencio y contó detalles insospechados de la relación del futbolista con la China Suárez: "No confía en ella, por eso..."

Mientras Mauro Icardi se enfrenta con Wanda Nara frente a la Justicia, florece su nueva relación con la que fue su amante. La China Suárez ya presentó al futbolista con su madre, y los numerosos posteos de la pareja en redes sociales los muestran muy enamorados. Sin embargo, una fuente cercana a la pareja reveló que no todo es como parece.

En la noche de "LAM", Pepe Ochoa compartió explosivos chats que recibió de una amiga íntima de Mauro Icardi, quien aseguró que existe un descontento general del circulo íntimo del mediático por los rumores de embarazo de la China Suárez. De acuerdo con la fuente, la pareja siempre usa profilácticos cuando mantiene relaciones porque "Mauro no confía del todo en la China".

"Mauro lo que menos quiere es un hijo", agregó el panelista. La amiga de Icardi agregó que fueron ellos los que forzaron a la actriz y modelo a desmentir los rumores: "La China se pasó de viva y jura que está en una novela y no es así. Le toma el pelo a la prensa y se lo toma a Mauro, por eso la obligaron a postear lo del embarazo".

Como si esto fuera poco, la nueva parejita habría protagonizado "una discusión fuerte" este jueves a causa del breve romance de la China Suárez con Franco Colapinto, el piloto de Fórmula 1. Según leyó Ochoa en América, Icardi habló con alguien del entorno del automovilista, y lo que descubrió lo llevó a confrontar a su pareja.

"Esta persona le confirmó que ella quería ir más allá con él, y Mauro era su segunda opción", reveló el panelista de "LAM". Icardi, furioso porque Eugenia le habría jurado que no tuvo relaciones sexuales con el joven piloto, le habría advertido a la actriz que "tarde o temprano, la verdad sale a la luz". "Espero que no me mientas, porque yo se que todas tus otras relaciones estuvieron llenas de mentiras y omisiones", agregó, filoso.

Finalmente, la amiga íntima de Mauro Icardi revela que el ex de Wanda Nara ya siente los primeros desgastes en su romance con la China Suárez: "Recién al convivir se están conociendo. Pero a Mauro le preocupa el hecho de que Eugenia está decidida a instalarse en su casa con todos sus hijos. Eso Mauro no quiere, y Mauro prefiere una relación en la que cada uno tenga su casa", cerró.

La China Suárez desmintió estar embarazada de Mauro Icardi

Tras semanas de especulaciones, la China Suárez finalmente salió a confirmar que no se encuentra embarazada de Mauro Icardi. La mediática lo anunció a través de una historia de Instagram donde posó en bikini, mostrando su abdomen plano y la coronita que tapa el tatuaje que se hizo en honor a Franco Colapinto.