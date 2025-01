Así fue la presentación de Mauro Icardi a su nueva suegra, la mamá de la China Suárez

Desde que la China Suárez y Mauro Icardi oficializaron la relación, el noviazgo entre la ex Casi Ángeles y el futbolista se convirtió rápidamente en la novela del verano. La pareja ya no disimula su amor y cada día aparecen fotos en Instagram de uno y otro que testimonian uno de los noviazgos más comentados de los últimos tiempos.



La China Suárez va con todo en su relación con Mauro Icardi. En los últimos días, la actriz organizó una cena junto a Icardi y su madre, Marcela Rivero. La ex Casi Ángeles quería que el futbolista conociera a su familia antes de partir rumbo a Turquía para reincorporarse al Galatasaray.

La China Suárez ya presentó a Mauro Icardi ante su familia. Fuente: Instagram @sangrejaponesa.



La periodista Naiara Vecchio contó en Implacables (Canal 9) que la China Suárez e Icardi fueron a comer a un lujoso restaurante de la zona norte del conurbano bonaerense. Según la panelista, la cuenta ascendió el millón de pesos y corrió a cargo de Icardi.



"La cuenta me dicen que está alrededor del millón… por arriba me dicen. Osciló en ese valor. Fue Juanma Cativa, el peluquero de la China y también la mamá de la China Suárez", reveló Vecchio.



La novela del verano también involucra a Wanda Nara, madre de Isabella y Francesca, las hijas que tuvo con Icardi. La hija, Francesca, está a punto de cumplir diez años y ya se han generado especulaciones sobre cómo se organizarán las celebraciones. En los últimos días circuló que la China estaría involucrada en la planificación de la fiesta junto a Icardi, pero se espera que Wanda Nara también tenga su propia celebración para la niña.



El tierno video que la China Suárez le dedicó a Mauro Icardi

La China Suárez y Mauro Icardi ya no esconden su relación. La actriz pasa sus vacaciones de verano en la casa que Icardi compró en Nordelta. Recientemente, ella compartió un tierno video en sus redes sociales dedicándole un mensaje especial al futbolista.



En el video de la China, Icardi aparece cabeceando una pelota la galería de la mansión donde conviven junto a sus hijos. "Podría estar 24 horas sin dormir para mirarte", escribió María Eugenia Suárez, acompañando el texto con tres emojis que expresan su enamoramiento.



Este gesto llega poco después de que ambos confirmaran su noviazgo públicamente en Instagram. A pesar de los conflictos mediáticos con Wanda Nara, que sigue adelante con el divorcio de Icardi, la pareja sigue disfrutando de su relación mientras él jugador de Galatasaray continúa con su rehabilitación de una lesión en la rodilla que lo alejó de las canchas por varios meses.