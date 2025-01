La increíble acción solidaria que Mirtha Legrand hizo por lo bajo y Laura Ubfal la hizo pública: "Le pedís un favor y..."

Aunque Mirtha Legrand se encuentra dolida por la suspensión de su peregrinaje anual a Mar del Plata, a pesar del generoso sacrificio que ofreció a El Trece para superar las cuestiones económicas del canal, la histórica conductora no deja de asombrar con su generosidad. En las últimas horas, una de sus acciones solidarias llegó a conocimiento del público de la mano de Laura Ubfal.

La experta de "Gran Hermano" apareció en "LAM" para dar nueva información sobre el conflicto entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, y hacia el final de la emisión pidió la palabra para dar un saludo muy especial. "¿Le querías mandar un saludo a quién, Laurita?", le preguntó Ángel de Brito.

"Le quería mandar un saludo muy grande a Chiquita Legrand", reveló Ubfal, sorprendiendo a las angelitas. Cuando el conductor le preguntó el motivo del saludo, la periodista reveló que la exesposa de Daniel Tinayre le prestó su ayuda para una causa muy especial: "Le pedís un favor a una persona, nada menos que a Mirtha Legrand", comenzó relatando.

Ubfal recordó al público que la conductora de "La noche de Mirtha" tiene una relación férrea con la Fundación Fernández, la institución solidaria asociada al hospital palermitano de alta complejidad que ayuda a fundar el tratamiento de los casos más desesperados que llegan a sus puertas. La Chiqui nunca faltó a la gala anual de la fundación, y dona regularmente a su causa.

"La llamé hoy porque hay una chica que necesita operarse y no tiene los 4 millones que le están pidiendo", reveló Ubfal al aire de América TV. Muy emocionada, la comunicadora agregó: "Chiquita me está contestando y se está ocupando". La noticia del gesto magnánimo de Mirtha Legrand en medio de sus vacaciones le mereció un aplauso de los presentes en el estudio de "LAM".

"Chiquita que siempre está dispuesta a ayudar y siempre se mete en los temas de salud", agregó Ángel de Brito, quien también lamentó las complicaciones monetarias que llevaron a la cancelación de su emisión desde La Feliz este verano. "Traela para acá, es la única persona de este país que quiere laburar. Te queremos, Mirtha", le pidió el conductor a Daniel Vila, presidente de Grupo América.

El sacrificio de Mirtha Legrand en medio de los problemas económicos de El Trece

El espíritu solidario de Mirtha Legrand no se limita a los que más lo necesitan. Días después de confirmar su ausencia del Hotel Costa Galana para la temporada de verano de su programa, la Legrand reveló en diálogo con "Intrusos" que ofreció renunciar a su sueldo para que el canal llevara adelante el ciclo en La Feliz.

"Funa cuestión económica del canal, no mía. Es más, yo dije que no cobraba mi sueldo", recalcó la diva de los almuerzos para el programa de América TV. La Chiqui no escondió su descontento con la noticia, y aseguró que estaría charlando del tema "con (Adrián) Suar y con (Pablo) Codevilla, con los dos. Y con Nacho Viale".